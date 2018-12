Ligue 1: Montpellier renverse Monaco et devient seul dauphin du Paris SG

Montpellier est repassé devant Lyon et s'est emparé de la deuxième place du classement de Ligue 1 après sa victoire arrachée en fin de match samedi soir à Monaco (2-1), face à une équipe de la Principauté qui continue de couler.

Montpellier poursuit donc son Championnat tout en haut de la Ligue 1 et, avec 29 points, passe devant Lyon, loin derrière l'intouchable PSG (42 points). Monaco, 19e avec 10 points, continuera jusqu'au bout à lutter pour ne pas descendre.

Pourtant, l'ASM, après une belle première période, a mené logiquement au score à la pause grâce à un but de Youri Tielemans (43e). Mais la peur de mal faire, conjuguée à la volonté montpelliéraine d'aller égaliser, a changé la fin d'une rencontre où, à l'exemple des 23 ans 6 mois et 13 jours de différence d'âge entre le défenseur central monégasque Benoît Badiashile (17 ans) et son homologue héraultais Vitorino Hilton (41 ans), l'expérience et la maîtrise de soi ont joué un grand rôle.

Dans un 4-4-2 à vocation défensive, puisque Chadli à gauche et Henrichs à droite avaient pour mission de venir aider leur défense, les Monégasques ont débuté de façon sérieuse et appliquée: sans génie mais en essayant de ne pas se faire contrer.

Il a même fallu attendre plus de 30 minutes et une tête de Falcao captée par Lecomte pour voir une première situation dangereuse.

Côté Montpellier? Pas grand-chose. A part une volée de Delort contrée par Raggi (30), dont le retour dans l'équipe en Championnat s'est révélé bénéfique.

- Delort, double passeur -

Mais, toujours solides, les Monégasques ont été récompensés lorsque Tielemans a récupéré le ballon à 25 mètres de ses buts avant d'accélérer et de jouer un une-deux bien malin avec Henrichs, conclu par une frappe croisée du Belge.

En deuxième période, Monaco a poursuivi sur sa lancée mais sans parvenir à faire la différence. Bête blessée, le club princier ne va pas bien et cela s'est vu: avec une frappe non cadrée de Tielemans face au but vide puis un tir sur la barre de Golovin, les hommes de Thierry Henry ont raté une magnifique opportunité de tuer le match.

Au lieu de cela, c'est Montpellier qui est sorti de sa léthargie et est devenu maître du ballon. La première banderille est venue d'une tête de Laborde (57e), de peu à côté.

En réponse, Henry est passé en 4-5-1: remplaçant Chadli, une nouvelle fois peu en vue, par Pelé, pour densifier l'axe du milieu de terrain, et décalant Golovin à gauche.

Cette configuration plus défensive n'a pas porté bonheur à la formation princière. Et ce qui devait arriver arriva. Sur le côté droit, Delort a centré pour la tête décroisée de Laborde, pour son 7e but en L1 de la saison (81e).

Dans la foulée, Montpellier ne s'est pas fait prier pour annihiler les espoirs locaux: Delort a lancé l'entrant Skuletic, qui a profité d'une erreur de Jemerson pour se retrouver seul devant Benaglio et donner une victoire assez inespérée à Montpellier (2-1, 86).