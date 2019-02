Ligue 1: Nantes dit adieu à Sala et craque contre Nîmes

Les Nantais et la Beaujoire ont rendu dimanche un ultime hommage au buteur Emiliano Sala, décédé dans un accident d'avion au dessus de la Manche, malheureusement un peu terni par une incroyable défaite (4-2) contre Nîmes pour la 24e journée de Ligue 1.

Les joueurs nantais s'étaient promis de "Jouer pour Sala", mais l'identification jeudi du corps de l'attaquant argentin, retrouvé dans l'épave de l'avion qui s'est abîmé en mer alors qu'il l'emmenait à Cardiff où il avait été transféré, a peut-être été l'épreuve de trop pour le FC Nantes.

La tension et l'émotion bien compréhensible après la perte de leur ex-coéquipier explique sans doute en partie que les Canaris, qui jouaient exceptionnellement en noir avec des maillots floqués "Sala", ont craqué lors de la seconde période, encaissant quatre buts et gâchant une belle première période achevée avec un avantage de deux buts.

Une tête de Kalifa Coulibaly, qui remplace Sala à la pointe de l'attaque nantaise (1-0, 15e) et un pénalty de Majeed Waris (2-0, 37e) semblaient avoir mis les Canaris sur la bonne voie face à des Gardois amorphes pendant 45 minutes.

Mais au retour des vestiaires, les rôles étaient inversés, Nantes perdant progressivement pied après un but rapide de Baptiste Guillaume (2-1, 47e).

Anthony Bobichon, d'un superbe lob (2-2, 69e), Jordan Ferri en deux temps (2-3, 85e) et Sada Thioub (2-4, 89e) ont renversé le match.

"Je pense que de là où il est, Emiliano Sala aurait souhaité voir un bon match, avec des équipes qui jouent un bon match aujourd'hui", a plaidé l'entraîneur nîmois Bernard Blaquart après le match.

Les Nantais ne se sont pas réfugiés derrière l'émotion pour expliquer la défaite.

"Je peux pas expliquer, je comprend pas. A la mi-temps j'ai dit +attention c'est un bon résultat, mais c'est très dangereux, il ne faut pas prendre de but+ et deux minutes après on a pris un but", s'est désolé le coach des Canaris, Vahid Halilhodzic.

"Je ne veux pas non plus accabler les joueurs, mais c'est la première fois de ma carrière que ça m'arrive comme ça de prendre quatre buts en une mi-temps à domicile", a-t-il ajouté.

- Places à 9 euros -

C'est la seule fausse note d'un nouveau rendez-vous très émouvant, après le match contre Saint-Étienne, le premier après la disparition d'"Emi".

Le club avait décidé de vendre les places restantes pour le match contre Nîmes au prix symbolique de 9 euros, le numéro du joueur, permettant à la Beaujoire d'afficher complet pour cet hommage.

Une heure avant le coup d'envoi, des centaines de supporters se sont réunis devant le portrait géant du joueur accrochés aux grilles du stade pour un moment de recueillement collectif.

Le chant en l'honneur du footballeur de 28 ans disparu le 21 janvier a résonné dès le début du match devant quelque 37.000 spectateurs: "Emiliano Sala, c'est un Argentin, il ne lâche rien".

Un immense portrait de Sala ornait le rond central avant le coup d'envoi, un tifo montrant le numéro 9 saluant l'entrée des joueurs et le message "Emi' pour toujours" s'affichant en bordure de terrain pendant la rencontre.

Les Nîmois sont aussi allés déposer des fleurs en début de match devant la tribune des supporteurs nantais.

Nantes, 15e au classement avec 24 points, va devoir vite se reconcentrer sur le championnat, le matelas de 5 points d'avance sur la zone rouge semblant bien mince avant des déplacement à Caen, 19e et Monaco, 18e.

Nîmes en revanche, avec 33 points et sa 11e place a pris des distances avec la lutte pour le maintien qui semble à portée de main.