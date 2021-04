Ligue 1: Nantes s'enfonce, Lens fonce vers l'Europe

Le promu Lens a conforté dimanche sa cinquième place européenne en dominant 4-1 Lorient, premier non relégable qui compte toujours quatre points d'avance sur Nantes, avant-dernier de Ligue 1 défait 1-0 à Rennes.

Pour les Canaris nantais, la 14e défaite de la saison en championnat, concédée de surcroît face au rival breton, fait mal. A six journées du terme, l'équipe dirigée par Antoine Kombouaré reste enfoncée dans la zone rouge.

"Il y a de la déception, de la frustration, de la tristesse", a confié l'entraîneur kanak, nommé il y a deux mois pour sauver la maison jaune et verte. "On a manqué d'enthousiasme, d'allant offensif, peut-être de courage aussi", a-t-il constaté.

Sans idées ni grandes ambitions, les Nantais ont fait le dos rond face à des Rennais toujours en course pour les places européennes. Mais ils ont craqué sur une fulgurance de Martin Terrier, auteur d'une superbe frappe enroulée (53e).

La fin de championnat s'annonce pesante pour le club de Waldemar Kita, propriétaire honni par les ultras, qui va devoir se battre jusqu'au bout pour ne pas descendre dans une deuxième division quittée en 2013. Dans une semaine, Nantes recevra Lyon.

- Saint-Etienne respire -

L'air devient en revanche plus léger du côté de Saint-Etienne qui, à domicile, a éloigné le spectre de la relégation en giflant 4-1 une équipe de Bordeaux en pleine déconfiture.

Dans un match ponctué par trois penalties (deux pour les locaux, un pour Bordeaux), les Verts ont mis les Girondins à terre avec notamment un triplé de l'attaquant tunisien Wahbi Khazri.

Les hommes de Claude Puel s'installent à la 13e place avec neuf points d'avance sur l'actuel barragiste, Nîmes, qui a ramené un point de son déplacement à Brest (1-1).

Dans le haut du tableau, Lens a conforté sa 5e place synonyme de billet pour la nouvelle Ligue Europa Conference, voire pour la Ligue Europa tout court.

Le promu artésien compte trois points d'avance sur l'OM, freiné samedi à Montpellier (3-3), et quatre unités de plus que Rennes.

Face au 17e Lorient, les Sang et Or n'ont pas tremblé sous l'impulsion de Corentin Jean, à l'origine d'un penalty converti par Gaël Kakuta (son 10e but en championnat cette saison), puis buteur pour le 2-1. Après la pause, Arnaud Kalimuendo et Simon Banza ont aggravé la marque.

Dans une rencontre sans grand enjeu, Nice (9e) et Reims (12e) se sont quittés sans le moindre but.

Monaco reçoit la lanterne rouge Dijon en fin d'après-midi pour sécuriser sa troisième place, sous la menace de Lyon qui reçoit Angers en soirée.