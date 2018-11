Ligue 1: Nice joue à se faire peur mais bat Amiens

Nice, très brouillon, s'est imposé dans la douleur contre une faible équipe d'Amiens (1-0), samedi soir à l'Allianz Riviera lors de la 12e journée de L1, et recolle à un peloton de prétendants à l'Europe.

Mais que cette troisième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, fut compliquée à obtenir pour le Gym. C'est peu dire que les hommes de Patrick Vieira ont galéré. Mais les trois points leur permettent de remontrer à deux points de Marseille (5e), qui joue dimanche.

Dans un 4-2-3-1 avec Cyprien en soutien de Balotelli, avec Maolida et Saint-Maximin sur les côtés, le Gym a cru pouvoir désarticuler la défense adverse.

Pourtant, tout a bien mal commencé. Dès la 6e, la très mauvaise relance de Benitez sur Tameze a profité à Bodmer, dont la frappe, en taclant, n'a pas eu de conséquence.

Puis, très progressivement et malgré de nombreuses lacunes, Dante et les siens sont parvenus à prendre le jeu à leur compte. Une demi-volée de Cyprien bien stoppée par un Gurtner vigilant (12), tout comme la tentative de Danilo (20).

Malgré une baisse de la qualité de jeu et une occasion pour Amiens, une volée de Ghoddos de peu à côté (16), les Niçois ont eu le mérite de rester dans leur schéma. Les Aiglons ont trouvé la faille peu avant la pause grâce à Maolida, lancé par Cyprien, qui a débordé côté gauche et dont le centre a été détourné par le capitaine d'Amiens Gouano dans son propre but. (1-0, 39).

Nice avait fait le plus dur. Mais aurait pu rapidement se mettre à l'abri. D'abord, par Cyprien dont la tentative était sortie par un bon Gurtner (43). Puis, juste après la pause, à la suite d'une très belle remontée collective côté gauche, Balotelli a décalé parfaitement Saint-Maximin. Mais l'international espoir a préféré contrôler au lieu de frapper et s'est trop désaxé. Dibassy a eu le temps de revenir et de sortir le ballon sur sa ligne. Enfin par Balotelli dont la reprise est passée au-dessus (50).

A l'heure de jeu, Vieira a sorti Saint-Maximin, en difficulté, pour passer à une défense à cinq avec l'entrée d'Atal. Et le Gym a perdu la maîtrise.

Inoffensifs jusque là, les hommes de Pelissier sont devenus dangereux, notamment par Otero et Dibassy. Mais Nice a tenu et conservé son troisième succés de rang.