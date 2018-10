Ligue 1: Nice, la passe de trois à l'export

Nice, déjà vainqueur cette saison à Lyon et Nantes, a récidivé sur le terrain de Bordeaux (1-0), encore une fois très inconstant dimanche à l'occasion de la 11e journée de L1.

On les savait meilleurs à l'export, les hommes de Patrick Vieira n'ont pas dérogé à leur réputation pour prendre trois points qui effacent leur défaite à domicile contre Marseille jugée par beaucoup injuste le week-end dernier.

Leur salut est venu d'un contre éclair initié par Cyprien, qui a pris relais sur Saint-Maximin avant de filer tranquillement tromper Costil.

Du travail bien fait pour la plus mauvaise attaque du championnat au coup d'envoi, suivi d'un don collectif pendant une grosse demi-heure pour défendre ce maigre butin qui lui permet de revenir à hauteur des Girondins au classement.

Ces derniers, poussifs jusqu'à cette ouverture du score, concèdent un troisième revers en huit jours, Ligue Europa incluse, et restent englués dans le ventre mou.

Il intervient le jour où leurs futurs dirigeants, le fonds d'investissement américain GACP, ont officialisé l'arrivée comme président délégué de Frédéric Longuépée, ancien dirigeant du Paris SG (2012 à 2018) et engagé depuis peu au sein du Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024.

Il succédera à Stéphane Martin le 6 novembre lors de l'officialisation de la vente du club, propriété de M6 depuis 19 ans.

- Siège du but du Gym -

Face à un adversaire qu'il n'a plus battu à domicile depuis sept ans et demi, Bordeaux a sommeillé pendant une heure.

Les jambes lourdes trois jours à peine après leur périple à Saint-Petersbourg, les hommes de Ricardo avec leur jeu de plus en plus stéréotypé, ont abusé de centres imprécis, Kalu notamment.

En face, les Aiglons ont essayé de construire avec à la manoeuvre Saint-Maximin et Danilo, le plus dangereux avec une frappe violente repoussée du pied par Costil (17e), puis une autre en bonne position cette fois contrée (24e).

Après l'ouverture du score (54e), les Girondins se sont enfin lâchés pour faire le siège du but du Gym mais ni Briand idéalement servi par Sankharé, ni Kalu sur un contre express (62e) n'ont trouvé la mire.

Les entrées de Corneluis et Karamoh (64e) ont apporté un supplément de présence dans l'axe, matérialisée par quatre occasions franches. D'abord par ce dernier qui butait sur Benitez, et sur le renvoi Lerager qui adressait une reprise lourde fracassant la transversale (69e).

Exempté de Russie pour soigner une épaule, Kamano, en dernier participant d'une action à trois, ne parvenait pas à piquer son ballon convenablement devant Dante et Benitez (72e), puis Cornelius manquait de fluidité dans son acrobatie à six mètres du but (76e).

Dans le temps additionnel, une tête du géant danois placée dans la lucarne faisait briller une dernière fois Benitez, encore décisif cette saison à l'export.