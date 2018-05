Ligue 1: Nice, Rennes, Saint-Etienne, la course Ã  la petite Europe

Nice, Rennes et Saint-Étienne ont fait le trou dans la course à la petite Europe, mais tous ne pourront pas participer aux soirées du jeudi en Europa League. État des lieux des forces en présence.

Pour rappel le 4e et le 5e de L1 sont sûrs d'être engagés en Europa League la saison prochaine, le 6e le sera si le PSG gagne mardi la Coupe de France. Dans ce cas, il y aurait deux places pour trois en C3. Suspense.

SAINT-ÉTIENNE (5e avec 52 points):

. Confiance

Avec 13 matches sans défaite (7 victoires, 6 nuls) et une belle remontée de la 16e à la 5e place, l'ASSE a fait le plein de confiance. Européens 4 fois sur les 5 dernières saisons, les Verts sont aussi les plus expérimentés des trois.

. Attaque en feu

Les Verts ont la 5e attaque sur leur belle période qui va de la 23e à la 35e journée, avec 21 buts. Une renaissance qui trouve sa source au cœur de l'hiver puisque Beric (7 réalisation) est revenu au club d'un prêt à Anderlecht, et Debuchy (4 buts), prêté par Arsenal, est arrivé en janvier.

. Défense de fer

Les Verts n'ont pris que 9 buts depuis la 23e journée, soit la 2e défense de Ligue 1 avec notamment un super Stéphane Ruffier alors que Debuchy a l'objectif du Mondial pour rester concentré.

. Un calendrier difficile

La réception de Bordeaux, que les Verts n'ont plus battu à domicile depuis septembre 2013 et seulement deux fois (7 nuls) sur les dix dernières années, le déplacement à Monaco qui vise la C1, et la réception de Lille qui jouera peut-être sa peau sur ce match: le chemin de l'Europe est semé d'embûches.

RENNES (6e avec 51 points):

. Son destin entre ses pieds ?

Avec les réceptions de Strasbourg et de Montpellier quasiment hors course, plus un déplacement à Paris qui achève sa saison au (tout) petit trot, les Bretons sont sans doute les mieux lotis pour le calendrier de fin de saison. Mais comme ils n'ont que le 14e bilan à domicile et que Paris reste Paris, cet avantage est très relatif.

. Une réputation à faire mentir

Objet de risée dans la France du football pour sa propension à rater l'Europe quand elle lui tend les bras (2006, 2009, 2011, 2014, 2016), Rennes a vu ressurgir les craintes de bérézina avec le revers à domicile contre le dernier, Metz (1-2) il y a trois journées. Mais la victoire contre Toulouse, au forceps plus qu'au talent, a montré que les Bretons ne sont pas résignés à accepter leur destin.

. Khazri, le coup de la panne

Même s'il s'est rattrapé avec une passe décisive et que Rennes a fini par l'emporter 2 à 1, le spectaculaire raté de Wahbi Khazri, seul face au but en début de match contre Toulouse est symptomatique de la fin de saison plus difficile de l'attaquant tunisien. Repositionné avant-centre, Khazri sait que l'avenir européen de Rennes et son avenir dans un grand club passent pour lui par les 270 minutes à venir.

NICE (7e avec 51 points):

. Les frérots flingueurs:

2017/2018 est une année record pour Mario Balotelli (15 buts) et Alassane Plea (14 buts) - en pleine bourre depuis son quadruplé guingampais -, auteurs de 29 des 46 réalisations de l'équipe. Depuis le lancement de l'opération "huit matches, huit finales", Nice a marqué lors des cinq premières étapes (2 victoires, 3 nuls).

. Le jeu, toujours le jeu.

Comme l'an dernier, la capacité à passer d'un système à un autre en moins et une difficulté à garantir l'équilibre collectif en plus, les Aiglons séduisent avec leur jeu de passes. Mais ils sont plus en difficulté lorsqu'ils courent après le ballon.

. 21, la stat qui tue.

Vingt et un points perdus après avoir ouvert la marque. Personne n'a fait pire en Ligue 1. Bref, Nice ne sait ni gérer intelligemment son avantage ni tirer le rideau devant sa cage. Seul Bordeaux n'est pas parvenu à secouer les ficelles azuréennes.

. Dynamique

Ce n'est pas celle actuelle de l'AS Saint-Étienne, mais Nice, 18e au soir de la déculottée lyonnaise (0-5, 14e journée), s'est remis dans la course au prix d'une belle réaction et d'un passage en 4-3-3. Mais il n'est plus maître de son destin et doit se déplacer à Marseille et à Lyon en plein sprint pour le podium.