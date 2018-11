Ligue 1: Rennes freine Nantes

Rennes a réussi à freiner Nantes (1-1) qui restait sur quatre victoires consécutives, dimanche, pour la 13e journée de Ligue 1 au terme d'un derby peu spectaculaire mais intense et qui au final ne lèse personne.

Au classement, les deux rivaux régionaux ne se quittent plus, les deux équipes ayant 16 points, même si Nantes, à la faveur d'une différence de but plus favorable pointe au 12e rang et Rennes au 14e.

Comme souvent dans les derbys en général et ceux entre Rennes et Nantes en particulier, l'intensité du match est allée de paire avec un niveau de déchet technique élevé.

Les deux équipes se sont livré un gros combat physique au milieu, dans des 4-3-3 presque jumeaux qui ne favorisait pas les envolées techniques, Ismaïla Sarr a été le joueur le plus dangereux chez des Rennais qui se sont encore passé d'Hatem Ben Arfa et de Mbaye Niang au coup d'envoi.

Dès la 8e minute, Sarr a obtenu un coup-franc à l'extrême limite de la surface de réparation côté gauche, tiré par Clément Grenier fort et à ras de terre puis dévié au premier poteau par Jakob Johansson, pour le premier but de l'international suédois (1-0, 8e).

En seconde période, le Sénégalais - qui a contraint Vahid Halilhodzic à changer d'arrière droit à la pause, tant le pauvre Enok Kwateng, averti à la 21e, prenait le bouillon - a aussi obtenu un pénalty pour une intervention en retard de Diego Carlos (56).

Tirée par Clément Grenier, qui a perdu quelques secondes et peut-être un peu de concentration à négocier avec l'arbitre pour 5 cm parce qu'il n'avait pas mis le ballon sur le point de pénalty, la tentative a été magnifiquement détournée par Ciprian Tatarusanu sur sa droite.

Sans avoir eu une foule d'occasions, Rennes pourra donc une nouvelle fois regretter son manque de réalisme offensif et défensif, qui lui a coûté deux points.

Nantes, à l'inverse, a su marquer sur ce qui était presque une demie-occasion transformée en but par le talent conjugué du centreur Lucas Lima et les flair de buteur d'Emiliano Sala.

L'Argentin a bien coupé le centre en prenant de vitesse un Ramy Bensebaïni aligné dans l'axe pour pallier l'absence de Jérémy Gélin, et sa déviation de la tête a lobé Koubek pour retomber dans la lucarne gauche du portier tchèque.

Un onzième but qui permet à Sala de rejoindre Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 11 réalisations en 13 journées, même si le Paris SG ne joue qu'en soirée à Monaco.

Pour le reste, les Canaris, qui auraient aussi pu bénéficier d'un pénalty à la 46e pour une intervention litigieuse de Damien Da Silva, se seront contentés de tirs peu dangereux par Gabriel Boschilia (12) ou l'inévitable Sala (33).

Ce nul leur permet en tout cas de préserver leur série d'invincibilité à 5 matches de suite et pour Rennes de ne pas partir dans la trêve internationale sur une trop mauvaise note.