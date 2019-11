Ligue 1: Saint-Etienne et Montpellier se neutralisent

Saint-Etienne et Montpellier se sont séparés sur un score de parité (0-0), dimanche au stade Geoffroy-Guichard, au terme d'un match animé de la 14e journée de Ligue 1 entre deux formations qui avaient adopté une organisation similaire, en 3-5-2.

Les Verts, invaincus depuis dix matches toutes compétitions confondues, sont 5es du classement mais jeudi, en Ligue Europa, la victoire, après trois résultats nuls, sera impérative face au club belge de la Gantoise pour entretenir l'espoir d'une qualification pour les 16es de finale.

"C'est un point et on est obligé de s'en satisfaire. Il y aurait pu y avoir un vainqueur mais c'est mieux de rester comme ça. Cela m'aurait frustré que Montpellier reparte avec plus de points" a constaté l'entraîneur stéphanois, Claude Puel.

En championnat, les Stéphanois maintiennent leur deux longueurs d'avance sur le club héraultais (6e), qui n'a perdu, de son côté, aucune de ses cinq dernières rencontres (deux victoires).

L'ASSE, privée de plusieurs joueurs majeurs comme Mathieu Debuchy, Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Gabriel Silva et avec Yann M'Vila sur le banc, a une nouvelle fois misé sur ses jeunes.

Et jusqu'au bout, les Verts ont cherché à arracher la victoire, à l'image de ce dernier tir tenté par le Péruvien Miguel Trauco passant de peu à côté (90).

L'équipe stéphanoise peut nourrir toutefois des regrets de ne pas avoir concrétisé un bon temps fort en fin de première période pour prendre l'avantage.

Les Stéphanois ont même eu l'occasion d'ouvrir la marque dès la 2e minute par leur fer de lance, Denis Bouanga, dont la tentative est passée au ras du poteau.

L'ancien Nîmois a ensuite été dangereux plusieurs fois (28, 31, 45) alors qu'un tir d'Arnaud Nordin a été détourné sur la barre par le gardien argentin Geronimo Rulli (35).

De son côté, Montpellier aurait aussi pu marquer, mais Stéphane Ruffier a sauvé son équipe deux fois devant Gaëtan Laborde au prix de deux belles parades (25, 76). Ruffier disputait son 304e match avec Saint-Etienne, battant le record d'Ivan Curkovic, gardien emblématique des Verts dans les années 1970.

Une reprise de la tête de Vitorino Hilton est aussi passée de peu à côté, à la réception d'un corner joué par Teji Savanier (19).

Les Héraultais auraient aussi pu, peut-être, bénéficier d'un penalty pour une faute de Timothée Kolodziejczak sur Andy Delort (51), une action visionnée par la vidéo assistance sans conséquence pour l'ASSE.

"Il y avait penalty pour nous", a soutenu l'entraîneur montpelliérain, Michel Der Zakarian. "Il n'est pas sifflé. Si c'est pour eux, la décision aurait été différente. A chaque fois, nous nous faisons avoir. Au niveau de l'arbitrage, les décisions ne sont pas équitables. Tout dépend où l'on joue. C'est sifflé, pas sifflé", a-t-il déploré.