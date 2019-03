Ligue 1: Saint-Etienne, le plafond des Verts

Saint-Etienne, 5e de L1 qui reste sur une décevante défaite à Marseille (2-0), voudrait briser enfin le plafond de verre qui l'empêche de battre les équipes du Top 4. Les Verts reçoivent Lille, 2e, dimanche (15H00).

"On a battu l'OM à l'aller (2-1) et ils sont quatrièmes !", réfute l'attaquant Wahbi Khazri, qui avait réalisé un doublé, oubliant qu'à l'époque le club phocéen n'était que 7e et en pleine crise de nerfs (neuf matches consécutifs sans victoire), un épisode aujourd'hui oublié (4 victoires, 1 nul).

"Après, face à Lyon, sur les deux matches, on n'a rien eu à leur envier", dit-il encore.

Oui, mais les Verts ont encore perdu 1-0 à l'aller et encore plus cruellement au retour dans leur Chaudron, éteints par un but dans le temps additionnel de Moussa Dembélé (2-1) après avoir mené 1-0.

"Paris, on ne les compte pas. Ils sont largement au-dessus. Franchement, ça ne nous trotte pas plus que ça dans notre tête. Le plus important, c'est d'être là où on veut être à la 38e journée", poursuit le meilleur buteur stéphanois (12 buts, dont les deux derniers inscrits face à l'OM en janvier).

Et à Lille ? L'AS Saint-Etienne, inoffensive, s'y était inclinée (3-1) le 6 octobre, assommée par son ancien joueur Jonathan Bamba, parti libre l'été dernier, auteur de deux buts et d'une passe décisive.

- Les Verts à leur place -

En réalité, si les Verts tentent d'entretenir le rêve d'un retour sur la scène européenne dont ils sont absents depuis deux ans après quatre participations consécutives, ils sont à leur place, cohérente avec leurs moyens financiers.

Avec 74 millions d'euros, l'ASSE possède le 6e budget de la Ligue 1 derrière ceux de Paris, Lyon, Monaco, Marseille et Lille.

"Dimanche, contre le Losc, c'est notre dernier match face à une équipe au-dessus de nous au classement. Ensuite, il en restera dix contre des adversaires à qui on a pris des points", souligne l'entraîneur Jean-Louis Gasset.

"Bien sûr, nous avons perdu contre Paris et Lyon, mais nous avons fait voir quelque chose. Nous avions essayé, peut-être maladroitement mais, irréprochables dans l'état d'esprit, nous avions essayé", ajoute le technicien.

"Ce qu'il faut surtout, c'est que l'on donne tout avec un peu de folie, que l'on n'ait pas de regrets à la fin du match. A Marseille, nous n'avions pas de force. C'est insoutenable à regarder, ignoble dans la combativité et l'état d'esprit !", peste Gasset qui a remobilisé son effectif, lequel a semblé s'être un peu reposé sur des lauriers qu'il n'a jamais eus.

- Effectif limité -

"Nous nous étions peut-être un peu relâchés. Ces derniers jours, j'ai vu à l'entraînement des gens qui ont travaillé beaucoup plus que les semaines précédentes", dit-il encore.

Toutefois, son groupe, délesté du milieu norvégien Ole Selnaes, l'un de ses éléments moteurs, transféré en Chine pour dix millions d'euros, n'est pas très étoffé.

Outre le mauvais signal envoyé aux joueurs et aux supporters par ce départ en cours de saison, la concurrence n'est probablement pas assez forte et les solutions de rechange limitées, surtout en cas d'absence de cadres.

Car les Verts déplorent des blessures. Le défenseur Gabriel Silva et le milieu Kevin Monnet-Paquet sont indisponibles pour la saison et, pour jouer contre Lille, les attaquants Loïs Diony et Yannis Salibur ainsi que le défenseur Loïc Perrin sont absents.

Si les Stéphanois veulent envisager de retrouver l'Europe, un succès sur Lille est certainement nécessaire. Mais ils n'ont, aussi, que peu d'avance sur leurs poursuivants immédiats, Reims (6e), Montpellier (7e), Nice (8e), des adversaires qu'ils doivent encore affronter et qu'il faudrait aussi battre.