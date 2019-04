Ligue 1: Strasbourg prolonge la fête et stoppe Reims

Quatre jours après leur victoire en Coupe de la Ligue face à Guingamp, la fête s'est poursuivie pour les Strasbourgeois qui ont étrillé le Stade de Reims (4-0), pourtant invaincu depuis 13 rencontres, mercredi soir en match décalé de la 30e journée de L1.

La Meinau a eu droit à un festival: deux doublés d'Anthony Gonçalvès (46e, 69e) et Nuno Da Costa (45+2, 76) ont permis au Racing d'honorer joliment la troisième Coupe de la Ligue de son histoire.

Après sept matches sans succès en L1, les hommes de Thierry Laurey ont renoué avec la victoire et, pour l'anecdote, ont quasiment assuré leur maintien: ils grimpent à la neuvième place et comptent désormais 20 points d'avance sur Guingamp, battu (2-0) à Montpellier dans le même temps.

Pour Reims, c'est en revanche un coup d'arrêt sévère après 13 matches sans défaite, et une occasion ratée de doubler Marseille et de revenir à hauteur de Saint-Etienne à la 4e place. Avec cette première défaite en L1 de l'année, les Rémois restent sixièmes avec 46 points mais Montpellier (45) et Nice (44) sont juste derrière eux.

En début de match Strasbourg, dans un inhabituel 4-3-3, combine bien mais il ne faut pas longtemps aux Rémois pour s'adapter et se procurer la première occasion, mais le Ghanéen Abdul Bas trouve le dessus de la barre transversale de Matz Sels (13).

Le tournant de la partie intervient à la 38e minute quand l'arbitre Jérémy Stinat accorde un penalty à Reims... avant de revenir sur sa décision après consultation de la VAR. L'entraîneur rémois David Guion, furieux, est exclu et La Meinau se réveille.

Dans le temps additionnel, sur un centre parfait de Lionel Carole, Nuno Da Costa coupe parfaitement la trajectoire de la tête et donne l'avantage à Strasbourg (45+3).

Poussif en première période, le Racing se met rapidement à l'abri en doublant la mise par Anthony Gonçalvès, bien servi par Lebo Mothiba juste après la pause (2-0, 46e).

Reims n'existe plus et prend deux buts supplémentaires. D'abord par Anthony Gonçlavès, encore, servi par Kenny Lala (3-0, 69), puis sur un penalty de Nuno Da Costa qui ose "la panenka", comme son coéquipier Dimitri Lienard en finale samedi.

Le public de La Meinau s'est régalé et a pu entonner à pleine voix "Ce soir c'est la coupe d'Europe" quand les joueurs ont brandi une nouvelle fois la Coupe de la Ligue après la rencontre.