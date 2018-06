Ligue 1: Vieira à Nice, retour en France comme nouveau défi

Un champion du monde à Nice: en s'engageant lundi avec le club azuréen jusqu'en 2021, Patrick Vieira revient en France après un long exil pour donner un coup d'accélérateur à sa carrière naissante d'entraîneur, débutée par une première expérience au New York City FC.

C'est une opération gagnant-gagnant qu'espèrent avoir réalisé le Gym et l'ancien milieu et capitaine légendaire d'Arsenal (1996-2005). Pour Nice, rapatrier Vieira, l'homme aux 107 sélections en Bleu, constitue un très joli coup après le départ de Lucien Favre pour le Borussia Dortmund. Son président Jean-Pierre Rivère démontre une nouvelle fois sa capacité à recruter de grands noms sur le banc ou sur le terrain (Claude Puel, Lucien Favre, Hatem Ben Arfa, Wesley Sneijder, Mario Balotelli).

Le vainqueur de la Coupe du monde 1998 et de l'Euro-2000, qui avait quitté la France (AS Cannes) à 19 ans en 1995 pour rallier l'AC Milan avant de marquer l'histoire des Gunners d'Arsenal, s'offre de son côté enfin un peu de lumière après avoir fait ses classes durant deux ans et demi dans l'anonymat de la MLS américaine.

Le défi est de taille pour le natif de Dakar qui, avant de s'envoler pour la Grosse Pomme, n'avait qu'un petit vécu sur le banc en tant que patron des U21 de Manchester City (2013-2015), sa dernière équipe en tant que joueur (2010-2011). A 41 ans, Vieira sait que son statut et son aura ne lui seront d'aucun secours en cas d'échec et qu'il sera beaucoup plus exposé qu'à New York. Mais c'est justement cette prise de risques qu'il est venu chercher en terre niçoise, histoire de donner une nouvelle impulsion à sa vie d'entraîneur.

- Bilan probant -

L'enjeu sera pour lui de relancer une formation ayant bouclé la saison 2017-2018 à une décevante 8e place en Ligue 1 et qui risque de voir partir ses deux principaux atouts, Mario Balotelli et Alassane Plea.

"Quitter New York est une décision incroyablement difficile pour moi et ma famille, et elle n'a pas été prise à la légère", a d'ailleurs expliqué le Français dans un communiqué publié brièvement par Manchester City, qui partage le même propriétaire que la franchise new-yorkaise.

Vieira, qui devrait être accompagné par deux de ses adjoints, selon une source proche du dossier, arrive toutefois sur la Côte d'Azur avec quelques certitudes et un bilan probant en MLS. La "Pieuvre", comme on l'appelait du temps de sa splendeur sur les pelouses en raison de ses longs compas (1,93 m), laisse New York à la 2e place de la Conférence Est après avoir atteint les demi-finales les deux années précédentes. Il s'y est aguerri en dirigeant de grands noms en pré-retraite (Pirlo, Villa, Lampard) et en déployant un jeu plutôt léché. Son nom avait ainsi été cité après le départ d'Arsenal Wenger d'Arsenal et les décideurs de City voyaient en lui un possible futur successeur de Pep Guardiola.

Selon des sources proches du dossier, il se serait déjà attelé au futur mercato niçois en avalisant la signature du milieu brésilien de Braga, Danilo Barbosa, et en se positionnant sur d'autres recrues visées par les responsables du Gym. Il devra aussi rapidement régler le cas Balotelli, qu'il aura pourtant du mal à retenir. Ce ne sera pas le plus mince de ses chantiers.