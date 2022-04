Ligue 2: Ajaccio remonte à la 2e place après sa victoire à Nancy

Ajaccio s'est imposé 2-0 à Nancy en match de clôture de la 31e journée de Ligue 2 lundi et s'empare de la deuxième place du classement, 8 points derrière Toulouse qui caracole en tête après avoir retourné le Paris FC (2-1) samedi.

Cinq minutes, c'est le temps qu'il aura fallu pour que Mounaïm El Idrissy renverse la rencontre en faveur des Ajacciens, grâce à un coaching inspiré de l'entraîneur corse Olivier Pantaloni.

Entré à la 65e minute à la place de Gaëtan Courtet, l'attaquant de l'ACA a marqué dès la 68e, superbement servi de la tête par Jean-Philippe Krasso. Mais deux minutes plus tard, il se tordait de douleur sur la pelouse, après une charge et une vilaine semelle de William Bianda sur sa cheville. Conséquence: carton rouge pour le Nancéen, et voilà les locaux, derniers de L2 condamnés à jouer une grosse quinzaine de minutes à dix dans ce choc des extrêmes face aux Corses qui jouent la montée directe. Logiquement Cyrille Bayala a aggravé le score pour l'AC Ajaccio à la 85e.

Pourtant, dans ce match tendu et fermé, c'est Nancy qui s'était montré le plus dangereux devant les gradins du stade Marcel-Picot: à la 22e avec un double arrêt réflexe de Benjamin Leroy après une frappe de Mamadou Thiam et surtout un coup franc de Bobichon à la 57e, magnifiquement tiré mais qui a échoué sur le poteau du gardien ajaccien Baptiste Valette.

A 7 journées de la fin du Championnat, Nancy reste la lanterne rouge avec 23 points et se déplacera samedi à Sochaux (5e) pour tenter de se rapprocher de Quevilly, premier non relégable, alors que Ajaccio recevra Pau (8e) le même jour.