Ligue 2: Lens se rapproche du podium après sa victoire à Caen

Le RC Lens continue sur sa lancée, après sa victoire à domicile contre Châteauroux (1-0), en allant battre Caen (2-0) au Stade Michel-d'Ornano, samedi dans le cadre de la 8e journée.

Devant un stade parsemé, Caennais et Lensois ont mis en première période beaucoup de rythme et d'intensité, parfois trop. A la mi-temps, 4 joueurs du Stade Malherbe (Yago, Weber, Sankoh, Pi) avait déjà été averti par M. Hamel d'un carton jaune. Du côté du RC Lens, le défenseur Radovanović a également été sanctionné.

Les joueurs de Philippe Montanier ont pris l'avantage à la 29e minute grâce à un but contre son camp du néo-défenseur caennais Rivierez, sur un corner, alors qu'aucun Lensois ne se trouvait à la retombée du ballon (1-0, 29e).

A la pause, les Artésiens menaient logiquement, sans avoir été réellement mis en danger et auraient même pu faire le break dans le temps additionnel (45e+2),

Lors du second acte et comme en première période, le Stade Malherbe a manqué de précision, à l'image de ce coup franc tiré en plein dans le mur, après une faute à l'entrée de la surface (74e), qui lui aurait permis d'égaliser.

Il a fallu attendre le deuxième but des Sang et Or (84e), de Simon Banza, pour voir un tir cadré dans ce match. L'attaquant était entré en jeu deux minutes auparavant, remplaçant Mauricio.

Avec cette victoire, la deuxième à l'extérieur, le RC Lens se rapproche un peu plus du podium, n'étant plus qu'à deux points de la troisième place.

Caen a concédé sa quatrième défaite cette saison et n'a pas encore gagné à domicile. Une situation mal vécue par certains supporters caennais. A la fin de la rencontre, des projectiles ont été lancé sur le cage de Rémy Riou. Puis un supporter est entré sur le terrain, adressant un doigt d'honneur à Rui Almeida, ainsi qu'à son banc. La rencontre s'est achevée sous les sifflets de Michel-d'Ornano.

La 8e journée s'achèvera par le match Lorient -Rodez lundi, peut-être l'occasion pour les Merlus de conserver la tête du classement, occupée depuis vendredi par Le Havre, à l'issue de cette journée.