Ligue 2: Lorient et le Paris FC pour continuer de rêver

Lorient et le Paris FC, qui visent les deux premières places synonymes de montée directe, doivent battre à domicile le Red Star et l'AC Ajaccio, vendredi (20h00) à l'occasion de la 25e journée de Ligue 2, pour rester dans la course.

Dans un championnat toujours serré, les Merlus (3e, 43 pts), malgré un mois de décembre au ralenti, ont remporté leurs trois derniers matches et sont remontés sur le podium. Leur bonne dynamique doit les porter contre les Audoniens, relégables.

Le PFC (4e, 42 pts) s'appuie lui sur la meilleure défense de la division pour toujours rêver à la Ligue 1. Mais au stade Charléty, l'équipe de Jonathan Pitroipa perd trop de points --elle n'y a plus gagné depuis le 4 décembre-- et doit vite se ressaisir contre l'ACA.

Dans le viseur des Bretons et des Parisiens, Brest (2e, 49 pts) continue d'avancer à un rythme de champion. Vainqueur d'Auxerre (1-0) lundi, les Finistériens se rendent chez le Gazélec Ajaccio, qui ne s'est plus imposé à la maison depuis le 9 novembre.

Egalement à l'affût pour la montée, Lens (5e, 39 pts) joue à Sochaux pour enfin enchaîner une deuxième victoire de suite en Ligue 2, ce que les Sang et Or n'ont plus réussi depuis octobre.

Le leader Metz (1er, 50 pts) clôture la journée contre Béziers, lundi (20h45).

Programme de la 25e journée de Ligue 2:

. Vendredi

(20h00) Gazélec Ajaccio - Brest

Auxerre - Clermont

Châteauroux - Orléans

Le Havre - Nancy

Lorient - Red Star

Niort - Troyes

Paris FC - AC Ajaccio

Valenciennes - Grenoble

. Dimanche

(13h00) Sochaux - Lens

. Lundi

(20h45) Metz - Béziers

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Metz 50 24 15 5 4 38 15 23

2. Brest 49 24 14 7 3 40 20 20

3. Lorient 43 24 12 7 5 30 19 11

4. Paris FC 42 24 11 9 4 22 13 9

5. Lens 39 24 11 6 7 32 19 13

6. Le Havre 37 24 9 10 5 28 23 5

7. Clermont 36 24 9 9 6 27 20 7

8. Troyes 35 24 10 5 9 29 22 7

9. Grenoble 35 24 9 8 7 27 24 3

10. Niort 34 24 9 7 8 25 23 2

11. Orléans 31 24 9 4 11 27 34 -7

12. Auxerre 30 24 8 6 10 27 20 7

13. Châteauroux 30 24 7 9 8 22 27 -5

14. AC Ajaccio 29 24 7 8 9 22 27 -5

15. Gazélec Ajaccio 28 24 7 7 10 20 34 -14

16. Valenciennes 25 24 6 7 11 29 39 -10

17. Sochaux 25 24 7 4 13 17 28 -11

18. Béziers 20 24 5 5 14 15 31 -16

19. Red Star 18 24 4 6 14 17 37 -20

20. Nancy 17 24 4 5 15 14 33 -19

NDLR: Les deux premiers du classement montent en L1. Un pré-barrage opposera le 4e au 5e sur un match, le vainqueur ira ensuite affronter le 3e. Le vainqueur se qualifiera pour le barrage d'accession en L1, contre le 18e de la première division et en matches aller-retour.

Les deux derniers descendent en National 1, le 18e dispute un barrage avec le 3e de National 1.