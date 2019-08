Ligue 2: Lorient prend seul la tête après le faux pas de Clermont

Lorient a pris les commandes de la Ligue 2 vendredi en s'imposant 2-1 chez le dernier Le Mans, profitant du match nul de Clermont contre Auxerre (1-1), lors de la cinquième journée.

Dans le match des extrêmes, la hiérarchie a été respectée entre les Lorientais, grands favoris pour la montée et désormais leaders avec 13 points, et le promu Le Mans, bon dernier avec zéro point.

C'est en première période que les Merlus ont tout bouclé, avec un doublé de Yoane Wissa (16e, 38e), ses troisième et quatrième buts. Les Manceaux ont bien réduit la marque par Alois Confais, mais bien trop tard (90e). Seule ombre au tableau pour les hommes de Christophe Pélissier, la blessure de Jimmy Cabot (41e), auteur d'un bon début de saison.

Co-leader avant la rencontre, Clermont a longtemps cru suivre la cadence lorientaise après avoir ouvert le score contre Auxerre sur penalty par Adrian Grbic (21e), la cinquième réalisation pour la pépite autrichienne de 22 ans. Mais Yanis Merdji, autre homme en forme, lui a répondu (75e).

Profitant du faux pas des Auvergnats, deuxièmes à la différence de buts, Le Havre revient à leur hauteur avec 11 points après la victoire 3-1 sur Grenoble à domicile. Les Normands peuvent à nouveau remercier leur insatiable Zimbabwéen Tino Kadewere, auteur d'un doublé et meilleur buteur du championnat avec déjà huit buts.

Dans la hiérarchie qui se met en place en haut du classement, l'AC Ajaccio (10 pts) a pris la quatrième position avec un succès 1-0 contre le Paris FC, avant-dernier.

Le match le plus prolifique a eu lieu au Stadium de Toulouse, qui accueille le promu Rodez pour ses six premiers matches de la saison à domicile et qui a vu les Ruthénois accrocher le nul 3-3 contre Orléans dans les arrêts de jeu. Sochaux a cartonné Nancy 3-0 pendant que Niort et Caen se sont quittés dos à dos à 1-1, confirmant la difficile entrée en matière pour les Caennais tout juste relégués de L1.

Seul match sans but: entre le cinquième Chambly, meilleure défense de L2 avec zéro buts encaissés, et Châteauroux, pire attaque avec aucun but inscrit.

La journée se poursuit samedi avec Troyes-Lens et se termine lundi avec Guingamp-Valenciennes.