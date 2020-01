Ligue 2: pour Troyes, l'occasion est belle

Commencer 2020 par une première place au classement de Ligue 2, l'opportunité fait saliver Troyes. En cas de victoire vendredi à Clermont (20h00) pour la 20e journée, l'Estac sera leader pendant trois jours au moins.

Après quatre victoires de suite pour clôturer l'année 2019, les Troyens ont l'occasion de dominer le championnat pour la première fois de la saison en étendant leur série, "superbe" selon l'entraîneur Laurent Battles.

Une victoire en Auvergne propulserait les Aubois, troisièmes avec 38 points, devant Lens (1er, 40 pts) et Lorient (2e, 39 pts).

Les Sang et Or ont vu leur match à Guingamp, initialement prévu samedi, reporté au 18 janvier, le club breton étant en deuil après le décès brutal de son joueur Nathaël Julan dans un accident de la route.

Quant aux Lorientais, ils ne joueront que lundi (20h45) contre le Stade Malherbe de Caen qui marque le pas à la 13e place (21 pts).

A Clermont, les Troyens miseront sur le renfort de leur première recrue hivernale, le milieu de terrain Rominigue Kouamé. A 23 ans, l'international malien a été prêté par Lille jusqu'à la fin de la saison.

En-dessous du podium, l'AC Ajaccio aura de son côté beaucoup à jouer, dès vendredi contre Grenoble. Les Corses, quatrièmes, ont en effet perdu leurs deux dernières rencontres et sont relégués à cinq points du podium.

"Le point, on le fera mi-avril, début mai, pour voir si on est encore dans le coup. Là, on va attaquer la deuxième partie de saison sans se prendre la tête", a temporisé Olivier Pantaloni, l'entraîneur ajaccien, en conférence de presse.

A suivre tout particulièrement par ailleurs vendredi, les débuts en Ligue 2 de deux nouveaux entraîneurs.

René Girard, champion de France 2012 avec Montpellier, a surpris son monde en acceptant de rejoindre le Paris FC, actuel avant-dernier du classement. "J'ai 65 ans mais je fais quoi ? Je m'allonge et j'attends ? Non, j'ai encore beaucoup d'envie et de fraîcheur. J'aurais pu aller vers la facilité, une destination où il y a du soleil, où c'est plus cool, mais ce n'est pas cela qui m'attirait", a-t-il lancé à son arrivée. A Sochaux (9e, 27 points), la fraîcheur de Girard sera donc testée.

A Niort (18e, 17 pts), hôte du Havre (7e, 29 pts), seront également scrutés les premiers pas de Jean-Philippe Faure, l'ancien adjoint de Pascal Plancque, parti après l'élimination en Coupe de France contre les amateurs de la JS Saint-Pierroise. Mais cela ne devrait pas durer: le président des Chamois Karim Fradin a assuré que le club espérait trouver un nouvel entraîneur la semaine prochaine.

Programme de la 20e journée de Ligue 2:

Vendredi:

(20h00) AC Ajaccio - Grenoble

Nancy - Valenciennes

Sochaux - Paris FC

Niort - Le Havre

Rodez - Châteauroux

Chambly - Orléans

Le Mans - Auxerre

Clermont - Troyes

Lundi:

(20h45) Lorient - Caen

Reporté au samedi 18 janvier:

(18h30) Guingamp - Lens