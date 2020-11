Ligue 2: statu quo en haut du classement, bonne opération de Troyes

Le Paris FC, leader de la Ligue 2, et Grenoble, son dauphin, se sont neutralisés (0-0) lors du match d'ouverture de la 12e journée samedi, préservant le statu quo en haut du classement, alors que Troyes s'est hissé à la 3e place

Si Grenoble a eu la maîtrise du jeu jusqu'à la 70e minute, les Parisiens ont nettement pris l'ascendant les vingt dernières minutes, mais se sont heurtés à l'une des meilleures défenses du championnat.

Le Paris FC reste en tête (26 pts) et conserve quatre points d'avance sur Grenoble, qui a joué un match de moins.

Dans les autres rencontres de la journée, Troyes grimpe sur le podium grâce à une victoire face à Amiens (2-1) après un match dominé de bout en bout. L'Estac double Caen, qui n'est pas parvenu à s'imposer face à Châteauroux (1-1), équipe pourtant située dans le bas du classement (15e).

Profitant de ce match nul, Toulouse s'est replacé dans la course pour la Ligue 1, après avoir battu Niort (2-1), un peu plus tôt. Le Téfécé est désormais 7e (19 pts) à deux points du podium.

Le carton de la soirée est venu de Sochaux, qui a étrillé Le Havre (4-0), grâce, notamment, à un doublé de son attaquant Chris Bédia, et talonne Toulouse.

Incapable de s'imposer face à Valenciennes (1-1), Auxerre peut tout de même se targuer d'avoir inscrit le but de cette 12e journée de Ligue 2: le coup franc à 25 mètres de son milieu offensif Mathias Autret a plongé dans la lucarne des cages gardées par Jérôme Prior.

Dans une rencontre déjà cruciale pour le maintien, Ajaccio et Chambly n'ont pas pu se départager (0-0) et restent respectivement 16e et 20e.