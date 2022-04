Ligue 2: Statu quo en haut du classement, le TFC toujours plus près de la L1

Toulouse s'est encore rapproché de la L1 en s'imposant 4-2 à Guingamp samedi lors de la 32e journée de Ligue 2 et ses poursuivants Ajaccio, Auxerre et Sochaux, à bonne distance, ont gardé le rythme en gagnant aussi.

Le triplé de l'Anglais donne huit points d'avance sur Ajaccio aux Toulousains désormais quasiment assurés de retrouver la Ligue 1 l'an prochain à six journées de la fin. Auxerre et Sochaux suivent à trois et quatre points des Corses, mais le Paris FC aura l'occasion de remonter sur le podium lundi en battant Dijon.

Le Téfécé aurait pu douter après le bijou du Breton Mehdi Merghem, une frappe enroulée du gauche aux 20 mètres pour mener 2-1 (34e), mais n'a rien lâché, porté par le festival de son duo star de Ligue 2: le Néerlandais Branco Van Den Boomen, deux fois passeur décisif pour le meilleur buteur du championnat, Healey.

Plus tôt, Ratao avait ouvert le score dès la 15e minute avant de servir le même Healey avant la pause pour l'égalisation toulousaine, qui répondait à une magnifique frappe enroulée du gauche aux 20 mètres du Breton Mehdi Merghem (2-1, 34e).

Ajaccio (deuxième, 61 points) a beaucoup poussé avant de casser la coquille paloise (2-1), en grande partie la faute au gardien béarnais Stefan Bajic, recrue stéphanoise à forte valeur ajoutée. Mais Jean-Philippe Krasso a profité d'un cafouillage (59e) pour désinhiber les siens avant d'enfoncer le clou (73e).

L'AJ Auxerre (troisième, 58 points) a inscrit l'unique but très tôt par son latéral gauche Théo Pellenard (9e) avant de faire le dos rond devant Valenciennes (1-0), imitée par le FC Sochaux (quatrième, 57 points), vainqueur sur le même score face à la lanterne rouge Nancy. L'ASNL a écopé de deux cartons rouges, l'entraîneur Albert Cartier envoyé en tribune avant la mi-temps et Baptiste Valette, le gardien pour une main en toute fin de match.