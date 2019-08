Ligue 2: tout sourit à Clermont et Chambly

Clermont et le novice Chambly ont continué leur sans-faute en s'imposant à nouveau vendredi lors la deuxième journée de Ligue 2, dont les Auvergnats occupent provisoirement la tête, devançant les Picards à la différence de buts.

La soirée a aussi été marquée par le premier succès d'Auxerre, vainqueur du Mans.

Face à Troyes, les Clermontois ont d'abord encaissé un but de Yoann Touzghar, déjà buteur lors de la première journée. Mais en deuxième période, David Gomis puis Florent Ogier ont redonné l'avantage aux joueurs de Pascal Gastien (2-1).

Chambly a eu la partie un peu plus facile à Orléans. Le club de l'Oise s'est retrouvé en supériorité numérique dès la 32e minute après l'exclusion de l'Orléanais Cédric Cambon. Sur le coup franc, idéalement placé, accordé dans la foulée, Chambly n'a pas laissé passer l'occasion et a marqué grâce à Florian David (1-0).

Auxerre tient son premier succès. Battus à la surprise générale par le promu Rodez lors de la première journée, les hommes de Jean-Marc Furlan ont rectifié le tir en gagnant face à un autre nouveau venu en Ligue 2, Le Mans, grâce à un doublé de Yanis Merdji (2-0).

Les Niortais ont d'abord surpris les Havrais de Paul Le Guen grâce à Valentin Jacob dès la 23e minute, mais le HAC a égalisé par l'inévitable Tino Kadewere, auteur de son 3e but en deux journées (1-1).

Corrigé 3-0 à Lorient, le Paris FC court toujours après sa première victoire. Les Parisiens ont ouvert la marque par Axel Bamba mais les Lionceaux ont égalisé en deuxième période par Fabien Ourega, leur recrue en provenance du... Paris FC (1-1).

Battu par Chambly pour le match inaugural, Valenciennes a cru tenir ses premiers trois points face à Nancy, mais les Nordistes, après un but de leur recrue Gauthier Hein, ont concédé l'égalisation sur un coup franc de Wagner, puis se sont vu refuser un but en fin de match (1-1).

L'AC Ajaccio, tenu en échec par Le Havre en ouverture lors d'un match tendu, a réalisé une belle performance en allant s'imposer à Grenoble sur le fil (1-0).

Seul 0-0 de la soirée: le match entre Châteauroux et le promu Rodez. Les Aveyronnais n'ont pas récidivé après leur victoire contre Auxerre, mais ramènent un bon point de leur déplacement dans le Berry.

La journée se poursuit samedi avec le match entre Lens et Guingamp et se clôturera par la rencontre entre Caen et Lorient lundi. Si Lens et Lorient, vainqueurs de leur premier match, tenteront de confirmer, les deux relégués Guingamp et Caen chercheront à glaner un succès après leur match nul en ouverture.