Ligue de diamant: bonne rentrée pour Martinot-Lagarde à Lausanne

Pascal Martinot-Lagarde, de retour de blessure, a signé une belle rentrée en réalisant le "niveau de performance requis" pour les Mondiaux de Doha (27 septembre - 6 octobre) vendredi avec une 6e place lors du 110 m haies du meeting Ligue de diamant de Lausanne.

Le champion d'Europe et recordman de France (12 sec 95), qui avait subi une petite déchirure au moyen adducteur gauche le 31 mai à l'entraînement et n'avait plus couru en compétition depuis, a signé un chrono de 13 sec 34 alors que le "NPR" a été fixé à 13 sec 35 par la Fédération française d'athlétisme (FFA).

"C'est plutôt une très bonne rentrée même si je voulais faire encore mieux. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir eu les armes pour me battre sur la deuxième partie de course, comme si je n'avais plus l'habitude des compétitions", a déclaré "PML" en zone mixte.

"Je n'ai eu aucune douleur, ni à l'échauffement ni en course. Tout va bien de ce côté-là, je suis bien réparé."

La course a été remportée par le vice-champion olympique espagnol Orlando Ortega (13 sec 05) devant l'Américain Daniel Roberts (13 sec 11) et le Jamaïcain Ronald Levy (13 sec 25).