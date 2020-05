Ligue de diamant d'athlétisme: la finale à Zurich et le meeting de Londres annulés

La finale de la Ligue de diamant, le circuit majeur de l'athlétisme mondial du 9 au 11 septembre à Zurich, et le meeting de Londres, prévu les 4 et 5 juillet, ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé mardi les organisateurs.

Ces deux annulations s'ajoutent aux reports de toutes les réunions de la Ligue de diamant programmées en avril, mai et juin, et renforcent les craintes d'une saison blanche pour l'athlétisme, déjà privé cette année des Jeux Olympiques de Tokyo et des Championnats d'Europe à Paris.

Il ne reste plus que quatre dates encore maintenues dans le calendrier de la Ligue de diamant (Monaco le 10 juillet, Shanghaï le 13 août, Gateshead le 16 août, Bruxelles le 4 septembre).

Le meeting Ligue de diamant d'Oslo, qui aura lieu le 11 juin, a lui modifié son format pour se rapprocher d'une exhibition.

