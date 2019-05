Ligue de diamant: Lyles signe le meilleur chrono de l'année au 100 m en 9 sec 86

L'Américain Noah Lyles a fait forte impression samedi lors de la 2e étape de la Ligue de diamant à Shanghai en signant un excellent chrono, le meilleur de l'année, sur 100 m en 9 sec 86.

Lyles, l'une des nouvelles pépites du sprint US (21 ans), a dominé d'un cheveu, au prix d'un finish incroyable, son compatriote et vice-champion du monde Christian Coleman, crédité du même chrono pour sa course de rentrée. Lyles améliore ainsi son record personnel de 2 centièmes de seconde.

Le Sud-Africain Akani Simbine a fini 3e en 9 sec 95.