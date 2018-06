Ligue de diamant: Samba enflamme Paris

Sensationnel Abderrahman Samba: le Qatarien a réussi un fabuleux exploit lors du meeting Ligue de diamant de Paris en devenant le deuxième homme à descendre en dessous des 47 secondes (46 sec 98) sur 400 m haies.

Voilà l'athlète d'origine mauritanienne tout près du record du monde de l'Américain Kevin Young, vieux de 26 ans (46 sec 78, le 6 août 1992 aux JO de Barcelone). Belle revanche pour le jeune hurdler de 22 ans, révélé au premier plan cette année mais qui avait vu sa domination perturbée par un phénomène venu d'Antigua, Rai Benjamin, auteur d'un stupéfiant 47 sec 02 lors des Championnats universitaires US, le 8 juin.

Avec ce 5e succès en Ligue de diamant en autant de courses, au nez et à la barbe du champion du monde norvégien Karsten Warholm (3e en 48 sec 06), Samba mène de nouveau la danse sur une distance qui s'offre un beau lifting avec une jeune génération aux dents longues. Et quoi de plus naturel, après une telle performance, de voir encore plus grand.

- Vicaut en forme -

"Je l'avais dit avant, je veux devenir l'homme le plus rapide du monde et je travaille dur pour cela, a lâché le Qatarien. J'ai commis une petite erreur au départ et j'ai perdu mon équilibre sur la première haie donc je ne m'attendais pas à aller aussi vite. C'est énorme d'être le 2e homme le plus rapide de l'histoire. Le record du monde s'approche mais il faut y aller étape par étape. J'ai amélioré ma technique depuis l'année dernière et qui sait si je ne pourrais pas gagner encore une seconde l'année prochaine."

Cinq autres MPM ont été établies à Charléty: par le Kényan Timothy Cheruiyot sur 1500 m (3 min 29 sec 71), sa compatriote Beatrice Chepkoech sur 3000 m steeple (8 min 59 sec 36), l'Américain Sam Kendricks, vainqueur de Renaud Lavillenie à la perche (5,96 m), l'intouchable Russe Maria Lasitskene, qui a remporté son 44e concours d'affilée à la hauteur (2,04 m), et la Sud-Africaine Caster Semenya avec le 4e temps de l'histoire sur 800 m (1 min 54 sec 25).

Ronnie Baker a lui égalé celle de Noah Lyles sur 100 m (9 sec 88), devançant notamment un très bon Jimmy Vicaut (9 sec 91, meilleur chrono personnel en 2018). Une très bonne nouvelle pour le co-recordman d'Europe (9 sec 86) à un peu plus d'un mois du championnat continental (7-12 août à Berlin), le rendez-vous le plus important de la saison. Et de quoi soulager le sprint français, qui a peut-être perdu Christophe Lemaitre, blessé à la cuisse droite au cours du 100 m B.

- La tuile Lemaitre -

Le médaillé de bronze des JO-2016 sur 200 m a ressenti une forte douleur après 70-80 m de course avant de s'écrouler une fois la ligne d'arrivée franchie en boitant. Il a été évacué sur civière. Un pépin qui arrive au pire moment.

Malgré une décevante 7e place qui démontre tout le chemin encore à parcourir jusqu'à l'Euro, Pierre-Ambroise Bosse aura eu de son côté au moins la satisfaction d'obtenir les minima pour la compétition sur 800 m (1 min 45 sec 19). Le champion du monde, qui n'effectuait que sa 2e sortie internationale depuis son sacre de 2017 à Londres après une disqualification à Huelva, le 8 juin, a encore du pain sur la planche pour envisager un podium en Allemagne mais il s'est débarrassé d'un poids avec les minima.

"Il me manque encore un peu de travail, a estimé PAB. J'ai essayé de gagner la course, je me suis juste fait exploser dans la dernière ligne droite. C'est cool, je reviens dans le game et j'ai pas mal à l'ischio pendant que je vous parle, c'est le gros point positif."

Pendant ce temps, Kevin Mayer peaufine lui parfaitement sa préparation pour les "Europe". Le roi du décathlon s'est offert un petit triathlon, l'occasion pour lui d'améliorer deux marques personnelles au poids (16,51 m) et au 110 m haies (13 sec 71).

kn/jde