Ligue des champions: atteindre la finale "galvanise" Zidane et Ramos

"C'est une motivation supplémentaire": la possibilité d'atteindre une troisième finale de Ligue des champions consécutive "galvanise" le Real Madrid, ont déclaré lundi l'entraîneur Zinédine Zidane et le capitaine Sergio Ramos avant leur demi-finale retour mardi face au Bayern Munich (aller: 2-1).

- Viser une 3e finale, "ça galvanise" -

Sergio Ramos: "Pour le Real Madrid, avoir l'opportunité de jouer une troisième finale est une motivation supplémentaire. Cela récompense notre travail, notre constance. Nous sommes fiers du travail réalisé. Nous faisons paraître facile des choses quasiment impossibles et jamais personne n'avait gagné deux finales de Ligue des champions d'affilée (dans sa version moderne, NDLR). Voilà ce qui nous motive, continuer à battre des records et à gagner des titres (...) Nous ne voulons pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais une finale serait la récompense de notre sacrifice et nous voulons avoir l'opportunité de défendre notre titre."

Zinédine Zidane: "Forcément ça galvanise. Quand on joue une demi-finale avec ce qu'on vient de faire dernièrement, la seule chose en tête qu'on a tous c'est faire le maximum pour passer en finale. C'est ce qui nous anime moi, les joueurs, le staff, le public, le club."

- Ni spéculation, ni complexe -

S.R.: "L'une des vertus du Real Madrid, c'est que nous étudions bien l'adversaire pour savoir comment leur faire mal. A 1-1 à l'aller, le Bayern devait aller chercher un résultat et nous savions que nous pouvions faire des dégâts en contre. Nous aurions aimé marquer davantage (victoire 2-1) mais le résultat est bon. Le scénario du match de demain (mardi) sera très similaire, l'adversaire doit surmonter un résultat défavorable et nous allons essayer d'en profiter. J'espère que nous resterons sérieux en défense."

Z.Z.: "La clé, c'est de penser à gagner ce match, entrer sur le terrain pour le gagner, ne pas reculer, ne pas spéculer, ne pas faire de choses bizarres. Nous devons tenter de marquer rapidement. Le Bayern ne sera pas préoccupé, il va venir pour faire un grand match et nous le savons. Il faut être prêts, comme jamais, pour faire un grand match. Si nous y parvenons, nous pouvons faire de grandes choses. Le Bayern va venir jouer ici sans complexe."

- Zidane, entraîneur d'expérience -

Zinédine Zidane a fêté samedi contre Leganés son 200e match comme entraîneur (57 avec la réserve du Real, 143 avec le Real). En quoi est-il un meilleur technicien qu'à ses débuts ?

Z.Z.: "Je ne vais pas parler de meilleur ou pas. Forcément que j'ai un peu plus d'expérience, mais l'expérience des moments importants, parce que je les ai vécus. Des entraîneurs plus compétents que moi, il y en a à la pelle, forcément. J'ai la possibilité d'être là, d'avoir un vécu du vestiaire."

S.R.: "Les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand on m'interroge sur le +Mister+, je ne peux que multiplier les éloges. C'est un immense entraîneur et nous sommes très fiers qu'il soit à la barre. Même s'il n'a pas beaucoup d'années d'expérience et même si on l'a souvent mis en doute, le palmarès parle pour lui et cela ferme beaucoup de clapets."

- Mieux vaut un doublé Coupe-Liga ou une C1 ? -

Qu'est-ce qui aura le plus de valeur ? Le doublé Coupe-Liga scellé dimanche par le FC Barcelone, ou bien un éventuel troisième sacre consécutif du Real en C1 ?

S.R.: "Ca dépend pour qui! Le Barça a fait le doublé et c'est une belle année pour eux, ils ont du mérite d'avoir gagné la Coupe du Roi et encore plus la Liga. Mais gagner la Ligue des champions a un petit plus, cela équivaut à ces deux titres, voire plus. Cela restera une grande saison pour eux mais aussi pour nous si nous parvenons à gagner encore (la C1)."

Z.Z.: "Barcelone a mérité d'être champion. Il faut les féliciter, rien de plus. Nous, nous avons la possibilité d'atteindre une nouvelle finale mais nous n'avons encore rien gagné. Eux ont gagné deux titres et fait une grande saison. Nous ne minimisons pas ce qu'ils ont fait, mais c'est ce que nous allons faire qui nous intéresse."

Propos recueillis en conférence de presse.