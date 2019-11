Ligue des champions de hand: belle victoire du PSG à Flensbourg

Le Paris SG a remporté une belle victoire mercredi dans la salle des Allemands de Flensbourg 30 à 29 et pris provisoirement seul la tête de son groupe de Ligue des champions de handball.

Les Parisiens ont mis la pression sur Barcelone, leur principal adversaire dans la course à la "pole position", qui se rendra ce week-end chez les Danois d'Aalborg avec l'obligation de gagner pour rester au contact. La première place offre un ticket direct pour les quarts de finale.

Les champions de France ont fait la course en tête pendant l'essentiel de la rencontre face à une équipe allemande en difficulté depuis quelques semaines et qui restait sur deux échecs européens face au Barça et Aalborg, mais sans jamais parvenir à creuser un gros écart. Ils ont eu besoin d'un arrêt de Vincent Gérard à la dernière seconde pour s'imposer.

Paris s'est appuyé sur et sur le Danois Mikkel Hansen, auteurs de six buts chacun. Ce dernier jouait son deuxième match depuis son retour à la compétition après une longue absence due à une commotion cérébrale. Le Norvégien Sander Sagosen, revenu lui aussi ce week-end lors du succès contre Aalborg, a inscrit quatre buts.

C'est la deuxième victoire d'affilée du PSG depuis la trêve internationale consacrée à la Golden League. Les hommes de Raul Gonzalez comptent six victoires et une défaite, à Barcelone, leur seul match perdu cette saison toute compétition confondue.

Les Parisiens retrouveront Flensbourg dans leur prochain match de Ligue des champions dans dix jours à Coubertin. Entretemps, ils auront disputé dans leur salle le match au sommet du Championnat de France contre Montpellier, l'autre représentant français en Ligue des champions qui se déplace dimanche à Zaporojie en Ukraine.