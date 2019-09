Ligue des champions de hand: "Les ambitions sont inchangées" pour le PSG, selon Gérard

Vincent Gérard, débauché de Montpellier cet été par le Paris Saint-Germain handball, et qui va entamer la campagne européenne avec sa nouvelle équipe samedi soir (20h00) à Zagreb, affirme que "les ambitions sont inchangées" pour le club quintuple champion de France en titre.

Q: Qu'est-ce qui a changé à Paris ? Pourquoi cette année serait-elle la bonne en Ligue des champions ?

R: Il n'y a pas tellement de choses qui ont changé. Quelques joueurs ont arrêté, oui (Omeyer, Gensheimer, Stepancic, Sagosen), on a trois nouveaux joueurs (lui-même, Sigurdsson et Syprzak)... Mais les ambitions restent inchangées: aller le plus loin possible dans la compétition. Quand on est dans un club comme Paris, toutes les compétitions dans lesquelles on figure, on les joue pour les gagner. Quand tu joues à Paris, tu fais partie des quatre ou cinq équipes capables de postuler à la victoire finale. Après, le format de la compétition, la confiance accumulée etc. font que je ne peux pas dire dès aujourd'hui : +on va gagner+. On va aborder cette Ligue des champions pour aller au Final four. Mais ce serait présomptueux de dire: +on va la gagner+."

Q: Depuis la finale perdue d'un but (24-23) contre Skopje en 2017, le PSG déçoit en Ligue des champions. L'an dernier, Paris a accumulé un record de points en poule (13 victoires-1 défaite), avant de s'écrouler en quarts contre Kielce (Pologne). Allez-vous vous nourrir de cette frustration ?

R: "Pour certains, les premiers matches vont servir à cela, oui. Il leur faut effacer les souvenirs de l'année dernière. Mais on démarre une nouvelle campagne, un nouveau cycle. Il faut bien démarrer, comme on l'a fait en Trophée des champions (victoire contre Montpellier 34-27) et en championnat (deux victoires en deux matches). Dans ces poules hautes, il y a toujours des grosses équipes, et Zagreb en fait partie. Les matchs à l'extérieur sont compliqués, dans des ambiances dures, avec un public difficile... Aller chercher la première place serait l'idéal pour s'éviter un 8e de finale, mais il y a tellement de grosses équipes qu'il faut s'attendre à tout. Et on a vu par le passé que ce n'est pas forcément les équipes sorties en première place de leur poule qui gagnent la Ligue des champions.

Q: A titre personnel, vous venez d'arriver au PSG, où vous remplacez la légende Thierry Omeyer (retraite). Allez-vous permettre au PSG de franchir ce palier européen ?

R: Ce serait présomptueux de dire que je vais pouvoir faire franchir un palier à cette équipe, il y avait quand même quelqu'un avant moi... (rire). J'espère aider l'équipe, oui, mais lui faire passer un cap à moi tout seul, je ne pense pas, non.