Ligue des champions de hand: Montpellier gagne enfin

Montpellier a enfin gagné son premier match de la saison en Ligue des champions de handball en battant 31 à 26 les Allemands de Rhein Neckar lors de la 8e journée, mercredi dans l'Hérault.

Les Montpelliérains avaient effectué le plus mauvais départ d'un champion en titre en perdant six de leurs sept premières rencontres, dont la dernière à Mannheim, chez les Lions (Löwen), dans les grandes largeurs, 37 à 27, mercredi dernier.

Le MHB se relance dans la course à la qualification pour la phase finale. Toujours dernier, il rejoint toutefois les Suédois de Kristianstad et revient à une longueur des Biélorusses de Brest. Ces deux équipes doivent jouer leur match de la 8e journée ce week-end. Montpellier doit laisser deux rivaux derrière lui pour poursuivre son parcours.

Obligés de marquer des points pour continuer à y croire, les hommes de Patrice Canayer ont parfaitement entamé la rencontre. Menant rapidement 5 à 1, ils ont toujours conservé un matelas d'avance grâce au jeune Melvyn Richardson et au vétéran Michaël Guigou (7 buts chacun), revenu récemment après une longue absence.

"On n'avait plus le choix, il fallait absolument gagner contre cette équipe qui nous avait fait très mal la semaine dernière. On ne s'était pas reconnu là-bas. Il fallait montrer un autre visage à notre public", a déclaré Richardson au micro de BeinSports.

Les Montpelliérains joueront un match crucial dans dix jours à domicile contre Kristianstad. La victoire sera de nouveau indispensable.