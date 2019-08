Le Paris SG a hérité du Real Madrid pour le choc de la phase de groupe de la Ligue des champions 2019/20, d'après le tirage au sort effectué jeudi à Monaco.

Parmi les autres affiches, la Juventus Turin affrontera l'Atlético Madrid, et Tottenham, finaliste de la saison précédente sera opposé au Bayern Munich. Liverpool, tenant du titre, retrouvera Naples comme la saison passée en phase de groupes, alors que le groupe le plus dense comporte Barcelone, Dortmund et l'Inter Milan.