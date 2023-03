Ligue des champions : les affiches des quarts de finale dévoilées

Cette année, les quarts de finale de la Ligue des champions offrent de belles affiches.

D'un côté, les retrouvailles entre le Real Madrid et Chelsea. De l'autre, un choc entre Manchester City et le Bayern Munich. Sans oublier la seconde partie de tableau, où l'on verra l'Inter Milan face au Benfica, ainsi que Naples face au AC Milan.

En un coup d'oeil

Aller : 11/12 avril

Real Madrid - Chelsea

Benfica Lisbonne - Inter Milan

Manchester City - Bayern Munich

Milan AC - Naples

Retour : 18/19 avril

Chelsea - Real Madrid

Inter Milan - Benfica Lisbonne

Bayern Munich - Manchester City

Naples- Milan AC

Rencontres au sommet

Le Real de Karim Benzema retrouve donc les Blues après deux confrontations en 2021 et 2022.

Il y a deux ans, Chelsea avait éliminé le Real avant de remporter le titre européen. L'année dernière, c'est le Real, virtuellement éliminé jusqu'à la 79e minute du match retour, qui a su renverser la tendance et s'offrir, à la fin de la saison, une 14e Ligue des champions, un record.

Le vainqueur de cette confrontation devra ensuite venir à bout de l'un des deux favoris pour le titre : Manchester City ou le Bayern Munich.

L'équipe mancunienne peut compter sur son prodige norvégien, Erling Haaland, auteur d'un quintuplé lors du huitième de finale retour face à Leipzig. Face à eux, le Bayern Munich a été impressionnant de solidité face au Paris Saint-Germain.

Retour en grâce des clubs italiens

Depuis 2006, ce n'était plus arrivé de voir trois clubs italien à ce niveau de la compétition. Mais l'Inter Milan, l'AC Milan et Naples ont bien mérité leur place.

Naples, leader incontesté cette saison en Série A, atteint pour la première fois les quarts de finale de la Ligue des champions. Face à eux, l'AC Milan, de retour sur la scène européenne et champion national en titre.

Le vainqueur de ce match pourrait ainsi retrouver un autre club italien, l'Inter Milan, en demi-finale. Les hommes de Simone Inzaghi affronteront le Benfica, seule équipe portugaise encore présente.

Les quarts de finale aller se dérouleront les 11 et 12 avril prochains et les matchs retour auront lieu les 18 et 19 avril.