Le finaliste de la saison dernière est toujours là. Accroché à l'aller (0-0), Liverpool s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s'imposant, mercredi, face au Bayern Munich (3-1).

Le défenseur Virgil van Dijk (un but et une passe décisive) et l'attaquant Sadio Mané (auteur d'un doublé) ont envoyé les Reds dans le top 8 européen pour la deuxième fois de rang. Le tirage au sort est prévu vendredi.