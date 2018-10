Ligue des champions: Messi des grands soirs, victoire

Il n'y aura pas de passe de quatre: après trois matches sans victoire, Barcelone a gagné à Wembley en dominant Tottenham (4-2) grâce à un grand Lionel Messi, auteur d'un doublé, mercredi lors de la 2e journée de la Ligue des champions.

En pleine tempête, le capitaine a maintenu à flot son navire. Dans son rôle de meneur de jeu, d'électron libre et de taulier, l'Argentin a fait souffrir le martyre aux Londoniens en étant à l'origine des deux premiers buts barcelonais avant de marquer lui-même les deux derniers.

Quatre buts qui ont failli ne pas suffire tant le Barça a peiné en défense, mais quatre buts qui lui permettent de s'installer confortablement en tête du groupe B devant l'Inter, vainqueur à Eindhoven (2-1).

Pour Tottenham, c'est la catastrophe, battu sur le fil à Milan lors de la première journée, les hommes de Mauricio Pochettino restent toujours sans point, à six longueurs des Italiens et des Espagnols.

Après un match nul contre Gérone (2-2), l'accident à Leganes (2-1), puis une sortie décevante contre Bilbao (1-1), le Barça avait besoin de son Messi pour redresser la barre.

Ménagé et entré peu avant l'heure de jeu contre les Basques, il avait déjà offert l'égalisation à Munir en fin de match, alors que les "Blaugranas" se dirigeaient vers une défaite au Camp Nou.

-Messi meneur-

Il n'y aura pas eu autant de suspense à Wembley, même si la défense catalane a sombré en fin de match.

A peine cent secondes et Messi faisait déjà craquer un Tottenham, qui enregistrait pourtant le retour de son capitaine et gardien Hugo Lloris.

La "Pulga" envoyait une longue ouverture pour Jordi Alba sur l'aile gauche. Ce dernier se retrouvait face à Lloris, parti inexplicablement à sa rencontre. Avec sang-froid, le latéral servait Coutinho pour l'ouverture du score (2).

Pour le champion du monde, la série noire continue. Le capitaine des Bleus disputait ses premières secondes de jeu depuis la fin août, après un mois de septembre marqué par une blessure à une cuisse puis une condamnation pour conduite en état d'ébriété.

Sans désarmer, les "Spurs" alimentaient alors leur trio offensif Lucas-Kane-Son, sans causer de grandes frayeurs au Barça, puisque le seul tir des 45 premières minutes fut une frappe lointaine de Kane sans danger pour Ter Stegen (25).

Installés sur un faux rythme face à un Tottenham décimé par les absences d'Eriksen, Aurier, Dembélé, Alli et Vertonghen, les Catalans doublaient la mise sans forcer.

Messi, toujours à la baguette, apparaissait cette fois sur l'aile gauche, pour centrer pour Suarez. L'Uruguayen déviait pour Coutinho qui, contré, remettait acrobatiquement pour Rakitic. Le Croate réussissait une magnifique volée de 20 mètres (28).

- Messi buteur -

Cherchant le KO dès l'entame du second acte, le quintuple Ballon d'or la jouait solo sur une accélération, mais le montant repoussait son tir (47)... Quatre minutes plus tard, il remettait ça, même accélération, même frappe enroulée du gauche et même poteau (51)!

Si l'inévitable Kane redonnait espoir de courte durée aux "Spurs", en se jouant de Semeno (52), Messi faisait respirer les siens quelques secondes plus tard.

Une nouvelle fois à l'origine de l'action, il était aussi à la conclusion, en reprenant victorieusement le centre d'Alba, touchant à nouveau le poteau, mais cette fois du bon côté (56).

Mais la "Pulga" ne pouvait pas être partout. Et surtout pas en défense.

Toujours un peu léger, le Barça se faisait une derrière frayeur peu après l'heure de jeu. Les Catalans laissaient Lamela tenter sa chance... et marquer sur un tir dévié par Lenglet (66).

Heureusement pour les leaders de la Liga, le défenseur français a tenu la baraque en fin de match, avant que Messi ne scelle la victoire, seul au point de penalty (90), pour conclure une énorme soirée.