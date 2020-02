Ligue des champions: Montpellier se refait une santé

En perdition en championnat, Montpellier s'est retrouvé pour battre à domicile les Biélorusses de Meshkov Brest (30-26) en Ligue des champions, samedi, et peut toujours rêver de la deuxième place de son groupe.

Le MHB, déjà qualifié pour les 8e de finale, remonte à la 3e place, à une longueur des Hongrois de Veszprem, auxquels ils rendront visite pour la prochaine journée.

Les Héraultais ont déjà assuré une place parmi les quatre premiers du groupe B, mais avec encore un dernier déplacement chez le tenant du titre, Vardar Skopje, en difficulté cette saison (6e du groupe B), ils peuvent espérer mieux.

Montpellier peut encore ambitionner la deuxième place, promesse d'un tirage au sort plus clément et garantie de jouer les matches retour de son 8e de finale et de l'éventuel quart à domicile.

Dans leur salle fétiche de René-Bougnol, les hommes de Patrice Canayer se sont rachetés de leur défaite surprise contre Istres (28-27), mercredi, la troisième de rang en championnat, où ils ont chuté à la 4e place.

Le MHB a été bien meilleur en coupe d'Europe, voilà ce qui arrive "quand on commence à jouer le jeu de Montpellier, solidaire en défense, à monter les ballons, à jouer au handball, et ça on sait très bien le faire", a expliqué au micro de BeIn Sport Melvyn Richardson.

L'international restait sur plusieurs sorties en demi-teinte, mais "je n'ai pas douté", a-t-il assuré au bout d'un match à 5 buts sur 7 tirs.

Richardson insiste sur "la confiance de mes coéquipiers et du staff. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus, le plus important est d'enchaîner à Chambéry jeudi", en Lidl Starligue.

Les autres hommes forts ont été Hugo Descat (9 buts sur 10 tirs) et les deux gardiens, Marin Sego et ses 31% d'arrêts (9/20) et Kévin Bonnefoi, décisif notamment sur deux jets à 7 mètres.

Le double vainqueur de la Ligue des champions (2003, 2018) est toujours à l'aise dans son jardin européen.