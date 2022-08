Ligue des champions : tirage au sort de la phase de groupe à Istanbul

L'ensemble des chapeaux après le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Istanbul, Turquie - 25 août 2022. AP/Emrah Gurel

Yaya Toure, le coach ivoirien, a été désigné pour le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Instanbul, Turquie - 25 août 2022. AP/Emrah Gurel

Le président du Paris SG à Istanbul pour le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. 25 août 2022. AP/Emrah Gurel

Stefan Kuntz, coach de l'équipe nationale de football de Turquie. Istanbul, 25 août 2022. AP/Emrah Gurel

Pendant quelques heures, Istanbul est la capitale du football européen. Ce jeudi 25 août à partir de 18h00, la ville turque accueille le tirage au sort de la phase de groupe pour la Ligue des Champions. C'est aussi à Istanbul que la finale de la Ligue des Champions va se tenir en juin 2023.Marseille avec Francfort, Tottenham et le Sporting Lisbonne dans le groupe D. Le Real Madrid, tenant du titre, avec Leipzig, Donetsk et le Celtic dans le groupe F.Le FC Barcelone et le Bayern Munich s'affronteront dans le choc du groupe C de la Ligue des champions, selon le tirage au sort réalisé jeudi à Istanbul (Turquie).Il s'agira du retour en Bavière de l'attaquant star Robert Lewandowski, quelques semaines seulement après son transfert en Catalogne en provenance du Bayern.Le PSG a hérité de la Juventus Turin comme principal adversaire en phase de groupes de la Ligue des champions, selon le tirage au sort effectué ce jeudi à Istanbul. La phase de groupes aura lieu du 6 septembre au 2 novembre.Le tirage est sur le point de débuter, annonce l'UEFA. Son secrétaire général de l'UEFA Giorgio Marchetti a pris les commandes de la soirée et souhaite bonne chance à toutes les équipes participantes.Le tirage au sort de la phase de groupe comprend les 32 équipes qualifiées. Les équipes concernées sont classées dans 4 groupes, baptisés "chapeaux". Le chapeau 1 est composé du tenant du titre et du vainqueur de l'UEFA Europa League, à savoir le Real Madrid et l'Eintracht Frankfurt. Les clubs espagnol et allemand y côtoient les champions des 6 nations les mieux classées.Le président du Paris SG Nasser Al-Khelaifi a fait partie des premiers invités de marque à arriver sur place.Le coach de l'équipe nationale de Turquie, Stefan Kuntz, est à Istanbul pour assister au tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions.