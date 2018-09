Ligue des champions: Ronaldo suspendu un seul match, disponible contre Manchester United

La star de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo, exclu lors du premier match de la saison en Ligue des champions à Valence, n'a écopé que d'un match de suspension et sera donc disponible pour la double confrontation avec son ancien club de Manchester United, les 23 octobre et 7 novembre.

Le Portugais de 33 ans avait été exclu dès la 29e minute du premier match de la phase de poules de sa nouvelle équipe, pour une altercation avec le Valencian Jeison Murillo. 'CR7' ne sera donc suspendu que pour la réception, mardi, des Suisses du Young Boys Berne.

Il encourrait une sanction plus lourde qui l'aurait privé des retrouvailles avec le club anglais, avec lequel il a gagné sa première Ligue des champions et son premier Ballon d'or, en 2008. Il avait ensuite rejoint en 2009 le Real Madrid, où il a gagné 4 autres coupes aux grandes oreilles (2014, 2016, 2017, 2018) et 4 Ballons d'or (2013, 2014, 2016, 2017).

"C'est très sévère, je pense que si vous avez vu les images, vous avez pu voir que c'est incompréhensible", avait plaidé son coéquipier le champion du monde français Blaise Matuidi, "après, j'espère qu'ils (les membres de la commission de discipline, NDLR) regarderont et qu'on pourra avoir quelque chose de positif pour lui parce qu'il ne mérite pas ça".

"Il était triste après le match, très triste, et on était tous tristes pour lui", avait ajouté l'ancien Parisien au référence au 11e carton rouge de la carrière de la superstar portugaise. Mais son premier en Ligue des champions, la compétition où le champion d'Europe aime à briller depuis près d'une décennie.