Ligue des Champions: vu de Dortmund, la formation anglaise est la meilleure

"Les Anglais nous ont dépassé!" Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund, le reconnaît humblement: les richissimes clubs de Premier League font désormais mieux que l'Allemagne en terme de formation des jeunes.

Mercredi à 21H00 (20H00 GMT), pour le match aller des 8e de finale de Ligue des champions à Londres contre Tottenham, l'un des atouts maîtres de Dortmund sera son prodige anglais de 18 ans, Jadon Sancho, arrivé de Manchester City en 2017.

D'autres clubs de Bundesliga ont aussi leur pépite d'outre-Manche: l'ailier gallois Rabbi Matondo, 18 ans, a rejoint Schalke en janvier. Reiss Nelson, 19 ans, et Emile Rowe-Smith, 18 ans, ont été prêtés par Arsenal à Hoffenheim et au RB Leipzig.

Même le Bayern Munich suit la tendance et courtise l’attaquant de Chelsea Callum Hudson-Odoi, international anglais U-19.

"Regardez cinq ou dix ans en arrière", note Zorc, lors d'une rencontre avec quelques journalistes, dont l'AFP, "il fut un temps où les clubs anglais étaient désireux de recruter des joueurs allemands. Mais aujourd'hui, nous avons le sentiment que la formation et le développement des jeunes joueurs dans les académies anglaises sont plutôt bons".

- Modèle économique -

"Vous pouvez le voir aussi dans les résultats", souligne-t-il: "Vous savez que les Anglais ont de bien meilleurs résultats en U-17 ou U-19 que les Allemands. Il me semble qu'ils nous ont dépassés."

La force de la Premier League? Réinvestir sa manne financière non seulement en transferts et en salaires, mais aussi en infrastructures. "Lorsque vous voyez ces académies pour jeunes - par exemple ManCity - vous ne pouvez pas comparer cela avec les standards allemands, c'est nettement au-dessus", admet l'homme qui supervise la formation à Dortmund, pourtant réputé pour être la meilleure pépinière allemande de talents précoces.

"Et il me semble aussi que c'est un modèle économique, car même si les joueurs ne réussissent pas dans leurs propres équipes, ils sont vendus à des prix très élevés", poursuit-il.

Les grands clubs de Bundesliga continuent évidemment de prospecter et d'exploiter leurs propres championnats de jeunes: "Mais pour être honnête, si on cherche des talents exceptionnels, il est de plus en plus difficile de les trouver en Allemagne", regrette Zorc.

- A 17 ans en équipe première -

Dans une Premier League qui attire les meilleurs joueurs du monde, les adolescents ont pourtant souvent beaucoup de mal à s'imposer, et même à jouer tout simplement. D'où leur choix de partir vers un autre championnat, comme l'Allemagne, où ils disposent d'un temps de jeu et de responsabilités qu'ils n'auraient pas dans leur propre pays.

Dortmund, justement, jouit d'une excellente réputation parmi les très jeunes talents, qui savent qu'il est dans la culture du club de leur faire confiance.

Zorc raconte avoir recruté Sancho à 17 ans en lui offrant une perspective de jouer en équipe première. "Le plus important est de ne pas faire de promesses que vous ne pouvez pas tenir", dit-il. "Nous ne disons pas: +tu vas jouer à coup sûr+ mais nous disons +il y aura des opportunités+".

"Vous pouvez consulter nos feuilles de match et voir combien de jeunes joueurs jouent chaque samedi - et pas seulement dans les matches de coupe, mais dans les gros matches, y compris en Champions League", se félicite Michael Zorc.

Après une année d'adaptation, Sancho est devenu à 18 ans un titulaire incontournable de Dortmund: il a déjà marqué 8 buts et délivré 13 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues.