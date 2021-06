Ligue des nations de volley: la France au rendez-vous du Final Four

Les volleyeurs français se sont qualifiés mercredi pour les demi-finales de la Ligue des nations grâce à leur victoire face aux favoris polonais en cinq sets (25-22, 21-25, 22-25, 25-20, 15-11).

La France, troisième après ce onzième succès en quinze matches, est assurée de figurer parmi les quatre premiers du classement, alors que la Pologne, double championne du monde, était déjà qualifiée pour le Final Four avant la rencontre, tout comme le Brésil.

Face aux coéquipiers de Wilfredo Leon, considéré comme le meilleur volleyeur du monde et auteur de 18 points, les Bleus n'ont jamais perdu leur calme, même menés deux sets à un.

Portés par les bonnes entrées de Trévor Clevenot (10 points) ou Stephen Boyer (8 points), les Français sont repartis de l'avant dans la quatrième manche pour décrocher le tie-break, le septième pour les Bleus depuis le début de la compétition.

Dans la manche décisive, les Bleus ont pu compter sur leur star Earvin Ngapeth (meilleur marqueur français avec 18 points) pour maintenir l'agressivité et l'emporter.

"Il y avait pas mal de fatigue, mais on a réussi à ne rien lâcher, c'est le leitmotiv de ce tournoi, même si c'est dur, on ne lâche pas", a réagi le réceptionneur-attaquant français.

Le Final Four "n'était pas forcément un objectif au départ, mais maintenant qu'on y est, on a envie d'aller chercher la victoire", a-t-il ajouté.

Cette Ligue des nations, disputée dans une bulle sanitaire à Rimini en Italie, sert de préparation aux Bleus pour le tournoi olympique et a permis au sélectionneur Laurent Tillie d'établir sa liste de 12 joueurs pour aller à Tokyo dans un mois (23 juillet-8 août).

"C'est une belle satisfaction de se retrouver encore dans un Final Four, même si on est tous épuisés, je crois que c'est la meilleure préparation possible pour les Jeux olympiques", a estimé Tillie.

La Slovénie et la Russie vont se disputer le dernier billet pour les demies.