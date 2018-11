Ligue des Nations: l'Allemagne veut bien finir une année où elle a "pris un gifle"

L'Allemagne "a pris une vraie gifle" en 2018, a reconnu son sélectionneur Joachim Löw, qui espère "bien finir une année décevante" lundi contre les Pays-Bas en Ligue des Nations à Gelsenkirchen.

"Dans les dix dernières années nous avons été la nation la plus constante au plus haut niveau. Maintenant nous venons de prendre une vraie gifle. Mais la vie continue", a déclaré le sélectionneur de 58 ans, qui a été maintenu à son poste malgré l'avalanche de mauvais résultats.

En Russie en juin, l'Allemagne a été éliminée dès le premier tour d'un Mondial pour la première fois depuis que la Coupe du monde débute avec des groupes. Elle descend en Ligue B des Nations, devancée par la France et les Pays-Bas quel que soit le résultat lundi. Et pour la toute première fois de son histoire, elle vient de perdre six matches dans la même année calendaire.

"Après huit, neuf ou dix ans où nous avons toujours été dans les deux, trois ou quatre premiers mondiaux, je trouve tout à fait normal qu'il puisse y avoir une année où ça ne marche pas", a relativisé Löw, qui a promis de continuer l'entreprise de rajeunissement débutée contre la France en octobre (défaite 2-1) puis contre la Russie jeudi (victoire 3-0).

"Que l'on se trouve dans une phase de bouleversement, c'est quelque chose de normal. Ça ne marche pas toujours comme on veut", a-t-il dit.