Ligue Europa: ambiance surréaliste à Saint-Etienne pour recevoir Wolfsburg

Puel, Gasset, Kombouaré: dans une ambiance surréaliste, les noms de techniciens circulent à Saint-Etienne pour remplacer l'entraîneur Ghislain Printant. Pas la situation la plus confortable pour les Verts à la veille de la réception, jeudi, de Wolfsburg (18H55) en match de la 2e journée de Ligue Europa.

Nommé seulement en juin, Printant (58 ans) sait que son sort est scellé. Malgré la victoire inattendue à Nîmes (1-0), dimanche en Ligue 1, son remplacement est acté depuis la déroute à Angers (4-1) le week-end précédent.

"Cette situation n'est pas facile à vivre pour tout le monde et je n'ai pas préparé la rencontre pour sauver ma tête. Je n'ai jamais fait passé mon cas personnel avant les intérêts du club, ni jamais évoqué ma situation dans les causeries", a assuré le technicien après le match à Nîmes.

Pendant que Printant prépare le retour européen des Verts au stade Geoffroy-Guichard, les deux actionnaires, Bernard Caïazzo (65 ans), président du conseil de surveillance, et Roland Romeyer (74 ans), président du directoire, s'activent pour trouver un successeur à l'ancien ajdoint de Jean-Louis Gasset. Plutôt que de soutenir l'équipe, déjà en difficulté en Ligue Europa après sa défaite initiale sur le terrain de La Gantoise (3-2), le 19 septembre.

Les deux dirigeants étaient mardi dans le Sud de la France à discuter avec Claude Puel dont ils ont fait leur favori, quitte à y perdre leur autorité car celui-ci voudra les pleins pouvoirs sportifs.

Ils ont trouvé un compromis sur son nom car Caïazzo militait plutôt pour un retour de Gasset, alors que Romeyer rêvait déjà de Puel au printemps.

Pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé avec ce dernier et il est douteux que l'ancien entraîneur de Monaco, Lille, Lyon et Nice soit sur le banc des Verts dimanche pour le sulfureux derby face à l'OL... dont il a été l'entraîneur entre 2008 et 2011.

- Ruffier blessé et absent -

Son passage en Angleterre, à Southampton et à Leicester - deux clubs dont il a été limogé - hisse ses exigences financières à une hauteur jamais atteinte par l'ASSE pour un entraîneur.

D'autant qu'aux trois millions d'euros annuels environ que devrait réclamer Claude Puel, il faudra ajouter les indemnités à verser à Ghislain Printant d'un montant équivalent à ses deux années de contrat restantes: 1,9 million d'euros.

Si le club stéphanois n'a jamais rassemblé un budget aussi important (109 millions), l'amateurisme qui a conduit à la nomination de Printant va donc coûter un peu d'argent.

Et au delà du nom du futur entraîneur, cet épisode va conforter les Verts dans leur mal chronique: l'instabilité.

Roland Romeyer tient à la fois le rôle de président du directoire et de directeur général depuis le départ en juillet de Frédéric Paquet, qu'il était lui-même allé chercher en Floride.

Celui-ci sera-t-il remplacé par un nouvel arrivant, alors que circulent les noms de Xavier Thuilot (ex-Lille), Gauthier Ganaye et Nicolas Holveck (ex-Nice) ?

Selon l'identité du nouvel entraîneur, qui peut arriver avec un ou plusieurs assistants, il faudra voir quel sera la composition de l'encadrement technique au sein duquel Romeyer a placé quelques hommes à lui, comme l'ancien joueur Julien Sablé ou le préparateur physique Thierry Cotte.

Loin de ces tractations de coulisses, Ghislain Printant doit quand même poursuivre sa mission et bâtir une équipe pour se relancer en Ligue Europa. Mercredi, ce sera sans son meilleur atout, le gardien Stéphane Ruffier, toujours indisponible pour une fracture à un doigt.