Ligue Europa: Barcelone-Naples, tête d'affiche des barrages

Choc aux faux airs de Ligue de champions, Barcelone-Naples constitue l'affiche des barrages aller de la Ligue Europa jeudi, où Dortmund et les deux clubs de Séville sont également en lice.

Les vainqueurs de ces barrages de C3 se qualifieront pour les huitièmes de finale où il retrouveront les huit vainqueurs de groupe de la première phase, parmi lesquels Monaco, Lyon, Leverkusen et West Ham.

Passé à côté de son sujet en C1, le Barça espère se refaire une santé en C3. Mais avec Naples, l'équipe de Xavi a hérité d'un candidat très sérieux. Le duel promet d'être alléchant entre le 4e de Liga et le 3e de Serie A.

"La Ligue Europa, ce n'est pas la D3 ! (...) Contre Naples, ce sera une confrontation du niveau de la Ligue des champions", a averti Xavi mercredi.

Face à Barcelone et ses recrues hivernales Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré, le Napoli comptera sur Lorenzo Insigne, auteur ce week-end de son 116e but avec le club. Mieux que la légende Diego Maradona. Le buteur Victor Osimhen est en revanche incertain en raison d'un problème au genou droit.

Autre recalé de C1, Dortmund accueille les Rangers de Glasgow, deuxièmes du championnat d'Ecosse. Le Borussia, dauphin du Bayern Munich en Bundesliga, sera à nouveau privé de son buteur Erling Haaland, "pas encore opérationnel", selon son entraîneur Marco Rose. Victime de douleurs musculaires, il a manqué les deux derniers matches de championnat.

Les deux clubs de Séville, qui jouent actuellement les premiers rôles en Liga derrière le Real Madrid, vont tenter de prolonger leur belle saison sur la scène européenne également.

Le Séville FC, sextuple vainqueur de la C3, reçoit le Dinamo Zagreb alors que le Betis de Nabil Fekir, en pleine forme, se déplace chez le Zenit Saint-Pétersbourg.

Autre affiche de ces barrages, Porto reçoit la Lazio Rome. L'occasion pour l'entraîneur de l'équipe portugaise de Sergio Conceiçao de retrouver le club où il a évolué comme joueur à la fin des années 90.

Reversée cette année en Ligue Europa après ses beaux parcours des deux années précédentes en Ligue des champions, l'Atalanta est opposée à l'Olympiakos.

Place aux barrages également en Ligue Europa Conférence, où les équipes engagées tenteront de rejoindre en huitièmes les vainqueurs de groupes, tels que l'AS Rome, Rennes ou Feyenoord.

Marseille, deuxième derrière le Paris SG en Ligue 1, reçoit le club azerbaïdjanais de Qarabag alors que le PSV Eindhoven, dauphin de l'Ajax Amsterdam aux Pays-Bas, affronte à domicile les Israéliens du Maccabi Tel-Aviv.

Programme des barrages aller de la Ligue Europa (retour 24 février):

Jeudi

(18h45) Barcelone (ESP) - Naples (ITA)

Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Betis Séville (ESP)

Dortmund (GER) - Glasgow Rangers (SCO)

Sheriff Tiraspol (MDU) - Braga (POR)

(21h00) Séville FC (ESP) - Dinamo Zagreb (CRO)

Atalanta Bergame (ITA) - Olympiakos (GRE)

Leipzig (GER) - Real Sociedad (ESP)

FC Porto (POR) - Lazio Rome (ITA)

Programme des barrages aller de la Ligue Europa Conférence (retour 24 février):

Jeudi

(18h45) PSV Eindhoven (NED) - Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Fenerbahçe (TUR) - Slavia Prague (CZE)

Midtjylland (DEN) - PAOK Salonique (GRE)

Rapid Vienne (AUT) - Vitesse Arnhem (NED)

(21h00) Marseille (FRA) - Qarabag (AZE)

Leicester (ENG) - Randers (DEN)

Celtic (SCO) - Bodoe/Glimt (NOR)

Sparta Prague (CZE) - Partizan Belgrade (SRB)

Note: les vainqueurs des barrages aller/retour de C3 et C4 rejoindront les huit vainqueurs de groupes de la 1re phase pour des 8es de finale dont le tirage au sort sera effectué le 25 février.