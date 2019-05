Ligue Europa: Chelsea ramène un bon nul de Francfort

Chelsea devra finir le travail au retour! Tenus en échec à Francfort (1-1), les Blues sont néanmoins en ballotage favorable pour se qualifier pour la finale de la Ligue Europa le 29 mai.

L'inévitable Luka Jovic, 21 ans, a ouvert le score pour Francfort (23e) et Pedro a égalisé juste avant la pause (45e) pour les Londoniens, dont le compteur est ensuite resté bloqué, face à des Allemands sans complexes qui ont même gâché quelques balles de matches dans les dernières minutes.

"Nous avons fait une erreur dans les 20 premières minutes, je pense que nous n'avons joué que pour gérer le résultat", a reconnu le coach de Chelsea Maurizio Sarri, qui a ensuite parfaitement résumé le scénario: "Après 25 minutes, nous avons commencé à jouer, et nous avons très bien joué jusqu'à la 85e minute. Nous méritions de gagner au vu du nombre d'occasions, nous avons eu le contrôle total pendant 70 minutes".

L'entraîneur italien avait pris le risque de laisser Eden Hazard et Gonzalo Higuain sur le banc au coup d'envoi, pour bâtir une attaque avec Pedro, Giroud et Willian.

Pas impressionné le moins du monde par les stars de Londres, l'Eintracht a attaqué le match avec assurance, et s'est rapidement récompensé en ouvrant le score par le petit prodige serbe de 21 ans Luka Jovic (1-0, 23e).

Chelsea a ensuite haussé le ton, et mis la pression sur le but de Kevin Trapp en fin de première période. Ruben Loftus Cheek, brillant en milieu de terrain toute la soirée, a servi Pedro pour le but égalisateur (1-1, 45e).

Les Anglais ont ensuite dominé la seconde période pendant plus d'une demi-heure, mais sans concrétiser. Ni Loftus Cheek (tir non cadré 54e), ni David Luiz (coup franc direct sur la barre 59e, puis tête bloquée par Trapp 77e) n'ont pu faire céder la défense adverse.

"Nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait ce soir. 1-1 à domicile contre Chelsea, c'est complètement OK", s'est félicité le gardien de Francfort Kevin Trapp: "Ce résultat est complètement ouvert, et nous devrons au minimum faire aussi bien qu'aujourd'hui la semaine prochaine".

Ce nul à l'extérieur laisse cependant Chelsea en bonne position pour se qualifier jeudi prochain et tenter d'aller décrocher de nouveau cette Ligue Europa, qu'il a déjà remportée en 2013, un an après le titre en Ligue des champions de la génération Didier Drogba.