Arsenal et Naples, deux des prétendants à la Ligue Europa, vont s'affronter en quart de finale, tandis que Chelsea sera opposé aux Tchèques du Slavia Prague, selon le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon.

Il y aura également un duel espagnol entre Villarreal et Valence, tandis que les Portugais du Benfica défieront Francfort. Les rencontres aller et retour auront lieu les 11 et 18 avril.