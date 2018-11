Ligue Europa: les clubs français au bord du gouffre

Ca ne va pas fort pour les clubs français en Ligue Europa: Bordeaux, Marseille et Rennes sont aux portes de l'élimination et vont disputer des matches périlleux jeudi, respectivement contre le Zenit Saint-Petersbourg, la Lazio Rome et le Dynamo Kiev.

Des trois, seul Rennes ne peut pas être éliminé dès cette 4e journée de la phase de groupe. Les Bretons ont eu la bonne idée de gagner leur premier match de poules, contre Jablonec (2-1), et sont 3e de leur groupe K avec deux longueurs de retard sur Astana et le Dynamo Kiev. Mais la tâche ne sera pas aisée en déplacement chez le redoutable Dynamo Kiev.

En revanche, une défaite de l'OM, chez une Lazio Rome largement supérieure à l'aller (3-1), sonnerait le glas des espoirs marseillais de rééditer la performance de la saison dernière, quand Rudi Garcia avait emmené son équipe jusqu'à une défaite en finale contre l'Atletico Madrid.

Même chez la modeste équipe de l'Apollon Limassol, l'OM n'a pas gagné (2-2). Et en championnat, les Olympiens restent sur une défaite piteuse mais sans appel chez le voisin Montpellier (3-0) dimanche. Rudi Garcia, fraîchement prolongé sur le banc de l'OM, s'en remet à "un miracle" pour éviter la déroute chez la Lazio, 5e de Serie A.

C'est encore pire pour Bordeaux, trois défaites en trois matches européens et une série de quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues. Les Girondins sont au pied du mur: s'ils perdent contre le Zenit Saint-Petersbourg, ou s'ils font match nul et que le Slavia Prague gagne face à Copenhague, c'est la porte.

A contrario, plusieurs équipes peuvent assurer leur place en 16e de finale de la petite coupe d'Europe dès jeudi, à condition de gagner: Chelsea, en cas de succès contre le BATE Borisov, le FC Zürich opposé à l'AEK Larnaca, le Dinamo Zagreb opposé au Spartak Trnava, ou encore Arsenal, opposé au Sporting Portugal.

Sans parler de la Lazio Rome, qui sera qualifiée si elle bat Marseille et que l'Apollon Limassol, dans le même temps, ne bat pas l'Eintracht Frankfurt.

Programme de la 4e journée de la Ligue Europa:

. Groupe A

(21h00) Ludogorets (BUL) - AEK Larnaca (CYP)

Bayer Leverkusen (GER) - FC Zurich (SUI)

. Groupe B

(21h00) Rosenborg (NOR) - RB Salzbourg (AUT)

Celtic Glasgow (SCO) - RB Leipzig (GER)

. Groupe C

(21h00) Slavia Prague (CZE) - Copenhague (DEN)

Bordeaux (FRA) - Zénit Saint-Pétersbourg (RUS)

. Groupe D

(16h50) Fenerbahçe (TUR) - Anderlecht (BEL)

(21h00) Dinamo Zagreb (CRO) - Trnava (SVK)

. Groupe E

(21h00) Vorskla (UKR) - Qarabag (AZE)

Arsenal (ENG) - Sporting Portugal (POR)

. Groupe F

(21h00) Olympiakos Le Pirée (GRE) - Dudelange (LUX)

Betis Séville (ESP) - AC Milan (ITA)

. Groupe G

(18h55) Spartak Moscou (RUS) - Glasgow Rangers (SCO)

Rapid Vienne (AUT) - Villarreal (ESP)

. Groupe H

(18h55) Apollon Limassol (CYP) - Eintracht Francfort (GER)

Lazio Rome (ITA) - Marseille (FRA)

. Groupe I

(18h55) Genk (BEL) - Besiktas (TUR)

Malmö (SWE) - Sarpsborg (NOR)

. Groupe J

(18h55) Akhisarspor (TUR) - Séville FC (ESP)

Krasnodar (RUS) - Standard Liège (BEL)

. Groupe K

(16h50) Astana (KAZ) - Jablonec (CZE)

(18h55) Dynamo Kiev (UKR) - Rennes (FRA)

. Groupe L

(18h55) BATE Borisov (BLR) - Chelsea (ENG)

Vidi (HUN) - PAOK Salonique (GRE)