Ligue Europa: Marseille et Rennes dans l'attente

Marseille, finaliste malheureux de la dernière édition, connaîtra l'identité de ses adversaires de groupes en Ligue Europa, vendredi en début d'après-midi, comme Rennes de retour en coupe d'Europe après sept ans d'absence.

Un troisième club français espère se déplacer à Monaco pour le tirage au sort des phases de poule, prévu à partir de 13h00 vendredi: Bordeaux ira en Principauté s'il vient à bout de La Gantoise, jeudi (20h45) en Gironde, après avoir été bousculé à l'aller en barrages (0-0 en Belgique).

L'aventure européenne débutera, pour les 48 clubs engagés en C3, le 20 septembre et s'achèvera le 29 mai 2019 avec la finale à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan.

- L'OM face aux gros?-

Cette année, les têtes d'affiche sont italiennes (AC Milan et Lazio Rome) et surtout anglaises : Arsenal et Chelsea, poids lourds de la Premier League, figurent parmi les principaux postulants à la succession de l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, bourreau de l'OM en finale (3-0) et qualifié cette saison pour la plus prestigieuse Ligue des champions.

Le Séville FC, quintuple vainqueur de la C3 (2006, 2007, 2014, 2015 et 2016), devrait grossir la liste des candidats au titre, à condition de terminer le travail jeudi en barrages retour face aux Tchèques du Sigma Olomouc (1-0 à l'aller).

Marseille surveillera attentivement les résultats des barrages: en se qualifiant, certaines équipes pourraient en effet éjecter l'OM du chapeau 1 - celui des meilleures équipes.

C'est le cas de Séville, du Zenit Saint-Pétersbourg, de Bâle, Besiktas et Olympiakos. Si trois d'entre eux ou plus se qualifient, les Olympiens tomberont dans le chapeau 2 et devront ferrailler contre un "gros" du premier chapeau.

- Rennes, le retour -

Quoi qu'il en soit, Marseille n'affrontera pas Rennes lors de la phase de groupes, puisque deux représentants d'un même Championnat ne peuvent se rencontrer.

Les Bretons n'ont plus goûté aux joutes européennes depuis la saison 2011-2012 et une élimination en poules face à l'Atlético Madrid, l'Udinese et le Celtic Glasgow, un adversaire qu'ils pourraient retrouver sept ans après. Les Écossais devront d'abord se débarrasser des Lituaniens de Suduva jeudi en barrages retour (1-1 à l'aller).