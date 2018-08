Ligue Europa: sans Henry, Bordeaux capable d'atteindre la phase de groupes?

Le champion du monde 1998 Thierry Henry ne sera pas le prochain entraîneur des Girondins de Bordeaux, en plein flou sur ce dossier alors qu'ils défient les Belges de La Gantoise jeudi (20h45) pour tenter d'atteindre la phase de groupes de la Ligue Europa.

Les Bordelais ont ramené de Belgique un bon nul jeudi dernier (0-0), sous la houlette de leur entraîneur intérimaire Eric Bédouet.

Alors que le président des Girondins Stéphane Martin a annoncé mardi à l'AFP "la fin des négociations" avec Thierry Henry, légende d'Arsenal et meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, et que les plans B tardent à se dessiner, Bédouet pourrait être reconduit sur le banc jeudi soir pour un match crucial pour la suite de la saison des Bordelais.

La Ligue Europa est en effet un objectif affiché, alors qu'ils avaient prématurément été éjectés de la compétition un an plus tôt par les Hongrois de Videoton, au 3e tour préliminaire de qualifications. Défaite interdite donc face à La Gantoise, passée pas loin de s'imposer une semaine plus tôt à domicile.

C'est aussi le cas pour les autres grands noms engagés dans ces barrages européens: le Celtic Glasgow n'a pas fait mieux que match nul contre les Lituaniens de Suduva Marijampolé (1-1) à l'aller, et le choc entre Besiktas et le Partizan Belgrade n'a pas trouvé de vainqueur non plus (1-1).

En revanche, le Zénit Saint-Petersbourg a pris une belle option grâce à son succès 3-1 contre les Norvégiens de Molde, à confirmer à l'extérieur lors de la manche retour. Idem pour le Séville FC, qui a battu les Tchèques de Sigma Olomouc 1-0 chez eux lors de la manche aller.

Les gagnants des barrages rejoindront les clubs déjà qualifiés - dont Marseille, Rennes, Chelsea, Arsenal ou encore l'AC Milan - et connaîtront leurs adversaires en phase de groupes au tirage au sort organisé à Monaco vendredi à la mi-journée. La phase de groupes débutera le 20 septembre. La finale aura lieu le 29 mai à Bakou (Azerbaïdjan).

Programme des matches de barrage retour de la Ligue Europa disputés jeudi (entre parenthèses, le score du match aller):

Jeudi

(16h00 françaises)

FC Ufa (RUS) - Rangers (SCO) (0-1)

Astana (KAZ) - Apoel Nicosie (CYP) (0-1)

(17h30)

AEK Larnaca (CYP) - AS Trencin (SVK) (1-1)

(18h30)

FC Copenhague (DEN) - Atalanta Bergame (ITA) (0-0)

RB Leipzig (GER) - Zorya Louhansk (UKR) (0-0)

(19h00)

Molde (NOR) - Zénith Saint-Pétersbourg (RUS) (1-3)

Apollon Limassol (CYP) - Bâle (SUI) (2-3)

CFR Cluj (ROU) - F91 Dudelange (LUX) (0-2)

Ludogorets Razgrad (BUL) - Torpedo Kutaisi (GEO) (1-0)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Sarpsborg (NOR) (1-3)

Qarabag (AZE) - FC Sheriff (MDA) (0-1)

(19h15)

Midtjylland (DEN) - Malmö FF (SWE) (2-2)

(20h00)

Besiktas (TUR) - Partizan Belgrade (SRB) (1-1)

(20h15)

Škendija 79 (MAC) - Rosenborg (NOR) (1-3)

(20h30)

Spartak Trnava (SVK) - Olimpija Ljubljana (SLO) (2-0)

Brøndby (DEN) - Genk (BEL) (2-5)

Steaua Bucarest (ROU) - Rapid Vienne (AUT) (1-3)

(20h45)

Burnley (ENG) - Olympiakos (GRE) (1-3)

Bordeaux (FRA) - La Gantoise (BEL) (0-0)

(21h00)

Celtic (SCO) - Suduva Marijampolé (LTU) (1-1)

(21h45)

FC Séville (ESP) - Sigma Olomouc (CZE) (1-0)