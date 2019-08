Ligue Europa: Strasbourg veut finir le travail en Israël

En ballotage favorable après sa victoire (3-1) à l’aller face au Maccabi Haïfa, Strasbourg va tenter de décrocher jeudi en Israël, dans une ambiance aussi chaude qu’à la Meinau, son billet pour le 3e tour préliminaire de Ligue Europa.

"On s’attend à un match difficile. On n'a pas de marge face à cette équipe qui a montré qu’elle était capable de jouer. Elle nous a pris en contre à plusieurs reprises, il faudra faire attention à cela", a confié à l’AFP l’entraîneur de Strasbourg Thierry Laurey.

Le défenseur Kenny Lala est toujours blessé (à l'adducteur droit) mais le technicien alsacien, qui a retenu un groupe de 21 joueurs arrivé mardi soir en Israël, récupère son capitaine et international serbe Stefan Mitrovic, suspendu jeudi dernier lors du match aller. Ibrahima Sissoko, qui a disputé l’Euro Espoirs en juin avec l’équipe de France et a repris avec le club le 8 juillet, fait aussi partie du voyage.

Avec deux buts d’avance, le matelas semble confortable mais Strasbourg ne doit pas oublier qu’il était en supériorité numérique pendant toute la seconde période lorsqu’il a pris l’ascendant sur des Israéliens qui avaient ouvert le score lors du premier acte (38e).

Le RC Strasbourg, qui a aussi concédé deux poteaux à son adversaire, a toutefois rendu une copie intéressante lors du match aller du 25 juillet, pour une première sortie avec ses deux nouvelles recrues (Alexander Djiku et Jean-Ricner Bellegarde), rapidement à l’aise dans le bain de la Meinau, et avec des hommes clés de l’effectif (Adrien Thomasson et Jonas Martin) déjà bien affûtés.

"On a montré qu’on était prêts, on a mis de l’intensité et on s’est procuré des occasions. On a fait du bon boulot mais il ne faut pas croire qu’on est qualifiés", tempère Jonas Martin, auteur du troisième but.

Convoité par Rennes et Saint-Etienne, qualifié pour la Ligue Europa, l’ex-Montpelliérain sera encore une fois une des pièces maîtresses du Racing en Israël. Le club souhaite d'ailleurs conserver son meneur de jeu, qui arrive en fin de contrat en juin 2020: "Jonas Martin sera à Strasbourg cette année. C’est acté, c’est clair, net et précis. Point final", a ainsi déclaré Laurey à l'AFP.

S’il passe l'obstacle Haïfa, le RCSA jouera dès la semaine prochaine contre le vainqueur de l’opposition entre les Bulgares du Lokomotiv Plovdiv et les Slovaques du Spartak Trnava. Avant un éventuel barrage, fin août, pour décrocher enfin son billet pour la phase de poules de la Ligue Europa.