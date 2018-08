Ligue féminine de hand: Metz face au défi de Brest

Metz saura-t-il maintenir son hégémonie face aux ambitions de Brest? C'est l'enjeu de la nouvelle saison de la Ligue féminine de handball qui commence mercredi, avec en piste quinze des dix-sept Françaises sacrées championnes du monde en décembre.

L'an passé, les Messines l'avaient emporté en finale, décrochant leur troisième titre d'affilée (le 22e sur les 30 derniers). Les Brestoises avaient dû se contenter d'une deuxième Coupe de France.

Grâce à ses gros moyens financiers (5 M EUR, le double de ses rivaux les mieux lotis), le club breton a frappé très fort cet été en recrutant la Suédoise Isabelle Gulden, l'une des meilleures joueuses du monde, et la Slovène Ana Gros, l'une des pièces-maîtresses de... Metz.

De quoi équilibrer la balance, même si au nombre de championnes du monde, c'est toujours Metz qui l'emportent avec six médaillées d'or, dont Gnonsiane Niombla, arrivée cet été de Bucarest, et Grâce Zaadi, contre deux à Brest, Allison Pineau et Cléopâtre Darleux.

"J'ai envie d'y croire, le club ne cesse de progresser. L'année dernière déjà il ne nous manquait pas grand-chose," dit Allison Pineau.

Côté lorrain, on assiste à la montée en puissance de Brest avec un certain fatalisme, même si on espère repousser l'échéance. "L'heure de la défaite se rapproche, c'est une évidence, à nous de la repousser le plus longtemps possible", reconnaît l'entraîneur Emmanuel Mayonnade.

Un troisième larron espère troubler ce duel, le club de Nantes, qui s'est considérablement renforcé à l'intersaison. Le nouvel entraîneur Fred Bougeant, le dernier à avoir mis Metz en échec, en 2015, avec Fleury, dispose de trois médaillées d'or, Camille Ayglon (dont le mari Guillaume Saurina est l'entraîneur-adjoint de l'équipe), Blandine Dancette et Kalidiatou Niakaté, et de l'Espagnole Alexandrina Barbosa pour jouer les trouble-fêtes.

Les supporteurs pourront aussi voir des championnes du monde sous les maillots de Fleury (Alexandra Lacrabère) et de Toulon (Siraba Dembélé, Laurisa Landre) dans une Ligue qui n'a jamais été aussi relevée.

Le programme de la 1re journée, mercredi:

(20h00) Saint-Amand-les-Eaux - Chambray

Bourg-de-Péage - Brest

Paris - Fleury

(20h30) Metz - Toulon-Saint-Cyr

Nantes - Nice

Dijon - Besançon