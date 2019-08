Ligue féminine de hand: Metz vise les cinq à la suite

Intouchables l'an passé, les Messines visent un cinquième sacre consécutif dans la Ligue féminine de handball, qui commence mercredi, malgré les départs de deux joueuses majeures, Béatrice Edwige et de Gnonsiane Niombla, vers la Hongrie.

Les Dragonnes et leur armada d'internationales françaises ont outrageusement dominé la saison passée: 26 victoires, un match nul et une seule défaite.

"J'aurais préféré un Championnat avec Nantes sans soucis et Brest qui tire la quintessence de son effectif. On va avoir des effectifs plus costauds, et c'est bien pour Metz aussi!", souligne le sélectionneur Olivier Krumbholz.

Pour combler le départ d'Edwige à Györ, le meilleur club du monde où elle retrouvera la gardienne des Bleues Amandine Leynaud et la demi-centre Estelle Nzé Minko, l'entraîneur Emmanuel Mayonnade a fait venir une autre pivot l'Ukrainienne Olga Perederiy et compte aussi donner plus de responsabilités à la Française Astride N'Gouan.

A cette perte et à celle de Gnonsiane Niombla vers Siofok, également en Hongrie, est venu s'ajouter un imprévu, la blessure et l'indisponibilité jusqu'en janvier de l'Allemande Xenia Smits, élue meilleure joueuse de la saison précédente.

"Si je fais le parallèle entre l'équipe il y a deux mois et l'équipe actuelle, on est un petit peu moins bon. L'objectif, c'est qu'on soit en juin prochain aussi bon qu'on était en juin dernier", précise Mayonnade.

Pour Olivier Krumbholz, Metz "a un effectif jeune, des joueuses qui peuvent énormément progresser. De là à compenser complètement le départ de Béatrice et la blessure de Xenia Smits, ce n'est pas certain".

Le premier match mercredi soir à Nantes (20h30), l'un des prétendants au podium en fin de saison, donnera une première indication.

"La blessure de Xenia ne nous met pas dans un état de stress pour le championnat, contrairement à la Ligue des champions, où les points acquis dès le départ servent pour le 2e tour et pour un éventuel quart de finale. Là on peut se fragiliser", précise l'entraîneur messin, qui veut retourner au Final Four européen après la quatrième place de 2019.

En France, les Messines vont retrouver sur leur chemin des adversaires qui voudront s'offrir leur scalp. "Elles semblent encore bien en place. De toutes façons, c'est une équipe qui tourne ensemble depuis quatre ou cinq ans", glisse Allison Pineau, de retour cette saison dans son club formateur de Paris 92.

Avec le retour de blessure de Tamara Horacek, les Parisiennes viseront un retour en play-offs cette saison. Elles se déplaceront à Brest mercredi, l'occasion de retrouvailles pour Pineau qui a quitté la Bretagne en froid avec le club.

"Le terme de revancharde n'est pas appropriée, ce n'est pas dans ma nature de voir les choses comme ça", souligne Pineau, qui estime que "l'épisode pas très agréable" est désormais derrière elle.