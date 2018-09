Lille: six interpellations dans l'enquête sur la vandalisation de commerces par des militants vegan

Six personnes ont été interpellées cette semaine dans le cadre de l'enquête sur la vandalisation de neuf commerces, dont des boucheries ou des poissonneries, dans la métropole lilloise par des militants vegan présumés, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

Mi-mai, une boucherie en plein centre de Lille avait été vandalisée et taguée "stop au spécisme", une action attribuée à des militants de la cause vegan. La maire PS de la ville Martine Aubry avait fait part de sa "consternation" et la ville s'était constituée partie civile.

Plusieurs autres actes de vandalisme avaient été commis contre des commerces de bouche ou des restaurants de la mi-mai à la mi-août, principalement à Lille, mais aussi à Lesquin, Villeneuve-d'Ascq et Wambrechies, souvent avec le graffiti "stop au spécisme".

"Sur les six interpellations, une personne devrait être déférée mercredi tandis que les gardes à vue des cinq autres ont été levées ou vont l'être", a indiqué à l'AFP le parquet de Lille.

Les enquêteurs ont pu mener ces interpellations "grâce à l'ADN et à un travail de téléphonie", selon une source proche du dossier, précisant qu'il y avait eu aussi des perquisitions fructueuses.

Le spécisme (du latin "species", l'espèce) est une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces, notamment entre l'être humain et les animaux.

La Sûreté urbaine (SU) de Lille avait été chargée de l'enquête.