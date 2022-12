Liste Nupes aux européennes: "Quand c'est non, c'est non!", répond Tondelier (EELV) à LFI

La nouvelle patronne des Verts Marine Tondelier a opposé mardi une fin de non-recevoir définitive à la proposition insistante de LFI de constituer une liste commune de l'alliance de gauche Nupes pour les élections européennes de 2024.

"Quand c'est non, c'est non!", a répliqué sèchement sur France Inter celle qui a été élue samedi à la tête d'EELV en défendant notamment une ligne autonome à ces élections.

"Il faut arrêter de faire les forceurs, on l'a dit, on l'a redit, on l'a reredit, maintenant stop! On discute quand ils veulent de plein de choses mais pour les européennes, c'est non, c'est la dernière fois que je le dis, je pense que maintenant c'est clair pour tout le monde et on va pouvoir travailler", a ajouté la nouvelle secrétaire nationale qui a succédé à Julien Bayou.

Lundi, le nouveau chef de file de LFI Manuel Bompard avait une nouvelle fois relancé cette proposition d'une liste commune.

"Je souhaite convaincre que la Nupes, c'est un espoir dans ce pays et elle doit se poursuivre. Et pour qu'elle puisse s'approfondir, elle doit se présenter ensemble dans les prochaines élections", avait expliqué sur France Inter le député des Bouches-du-Rhône.

"L'objectif des élections européennes, c'est que ça ne soit pas un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est de montrer qu'au contraire il existe une alternative possible majoritaire à gauche et donc que la Nupes soit en tête des élections européennes et c'est l'objectif sur lequel je veux travailler", avait-il insisté.

La nouvelle patronne d'EELV ne rejette pas la Nupes mais veut donner la priorité à la création d'un "grand mouvement de l'écologie politique".