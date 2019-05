Littérature: Michel Houellebecq lauréat du Prix d'Etat autrichien

L'écrivain français Michel Houellebecq est le nouveau lauréat du Prix d'Etat autrichien de littérature européenne, doté de 25.000 euros, a annoncé mercredi le ministère de la Culture à Vienne.

Le romancier de 63 ans, un des auteurs francophones les plus traduits et les plus vendus à l'étranger, a été distingué pour son art de "provoquer le débat", a souligné le ministre Gernot Blümel dans un communiqué.

"Il écrit de façon claire, précise et sans compromis sur des thèmes qui font bouger notre société européenne et la modifient profondément: du radicalisme politique au terrorisme en passant par les biotechnologies et le rêve de l'immortalité", relève-t-il.

Dans son septième roman, "Sérotonine", paru en janvier, Michel Houellebecq a plongé ses lecteurs au cœur d'une France rurale et souffrante, semblant anticiper le mouvement des "gilets jaunes".

Distingué à de multiples reprises en France et fait chevalier de la Légion d'honneur par le président Emmanuel Macron le mois dernier, Houellebecq est le premier romancier français à être distingué par le Prix autrichien de littérature européenne depuis Patrick Modiano en 2012. Ce dernier avait décroché le Prix Nobel deux ans plus tard.